Marcel Ciolacu, despre creșteri de taxe după avertismentul FMI cu falimentul național – Măsurile pregătite de Guvern

Românii plătesc cu bani grei dezmățul autorităților din perioada pandemiei, atunci când statul a cheltuit milioane pe vaccinurile anti-COVID, susține premierul Marcel Ciolacu, imediat după ce a stat față în față cu Fondul Monetar Internațional.

„Reprezentanții FMI au confirmat că, după dezmățul bugetar din perioada pandemiei, efortul nostru de însănătoșire a finanțelor publice trebuie să meargă în cele 3 direcții avute în vedere de guvern”, a transmis Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Cu o gaură uriașă rămasă în bugetul de stat, se discută despre noi taxe tot pentru românii de rând.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, după concluziile prezentate de FMI, că este convins că nu va fi nevoie de noi taxe. ”În acest moment, dacă ne ţinem de ceea ce am promis şi vom continua şi cu reorganizarea în ministere, lucrurile vor fi sustenabile”, a arătat el, precizând că nu crede că vor trebui alte măsuri”.

„Am avut o discuţie cu FMI. Ne-am uitat şi pe documentul pe care urma să îl prezinte. Eu am explicat programul pe termen scurt şi lung. Să nu confundăm reforma fiscală cu măsurile luate. Au fost bucuroşi că am pornit prin aceste măsuri şi am creat cadrul general pentru a crea reforme şi, cu adevărat, trebuie să fim atenţi şi pe acest sfârşit de an şi anul viitor, astfel încât cheltuielile să nu fie scăpate de sub control, cum s-a mai întâmplat. (…) Eu zic că fiind mai mult solidari unii cu alţii vom depăşi şi acest moment”, a spus premierul.

„A trecut emoţia războiului, deja sunt foarte multe investiţii străine directe, avem record în acest sens. Eu sunt ferm convins că România va avea şi de această dată va avea a doua creştere economică din Europa, lucru care se va cimenta şi mai bine macroeconomic”, a explicat Ciolacu.

„Am avut discuţii şi vom avea şi săptămâna viitoare. O să-i prezint şi preşedintelui României, că, din punctul meu de vedere, fiind un obiectiv strategic în acest moment, mai ales în contextul actual. Sunt convins că nu va fi nevoie de noi taxe. Luna septembrie nu e o lună fantastică pentru colectare…. Am anunţat suficient apocalipsa ca să o mai anunţăm în continuare, pentru că ea nu a venit. În acest moment, dacă ne ţinem de ceea ce am promis şi vom continua şi cu reorganizarea în ministere, lucrurile vor fi sustenabile”, a spus Marcel Ciolacu.