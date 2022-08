Marcel Ciolacu aruncă bomba. România a vândut toată producția de energie pe 2022, iar acum cumpără mai scump

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat, marți, că România și-a vândut întreaga producție de energie electrică pentru acest an, iar acum statul trebuie să o cumpere mai scump, pentru a-și asigura necesarul de consum. Ciolacu chiar a afirmat că prețurile la care s-a vândut energia ar fi și de 10 ori mai mici decât cele la care se cumpără, ceea ce ar justifica propunerea PSD de plafonare.

„S-a făcut o mare tâmpenie: s-a vândut toată energia pe anul acesta. ()Deci, trebuie o reglementare, de o semi-reglementare, cel puțin pe zona casnică și nu aș dori să ajungem la un conflict în interiorul Coaliției. Trebuie o reglementare a preșului, mai ales că putem acoperi din producție proprie. Am vândut energia cu 200 -300 de lei, iar acum se vinde cu 2.000-3.000 de lei. Pe producători, pe care poate că-i costă producția 100 de lei și vând cu 400 de lei i-am supraimpozitat cu 85%, iar pentru cei care vând de la 400-500 de lei la 2.000-2.500 de lei nu există nicio reglementare. Pe acest segment trebuie o serie de măsuri, nu supraimpozitarea, că ar fi ca și cum am lua dintr-un buzunar și am pune în altul. Trebuie venit cu o soluție rapidă, până se face rectificarea bugetară. (….) Pe zona casnică este exclus să nu se vină cu o reglementare clară”, a declarat Marcel Ciolacu.