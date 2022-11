Marcel Boloș anunță când vor intra banii de vouchere sociale

Ministrul Fondurilor Europene a anunțat, în direct la Realitatea Plus, în emisiunea ROMÂNIA SUVERANĂ

„Lucrăm la mecanismele pentru ajutoare de încălzire. Decizia Comisiei Europene, să suportăm ajutoarele pentru încălzire din fonduri europene, a venit abia la începutul lunii noiembrie. E o măsura care ne ajută foarte mult să sprijinim populația din banii pe care România îi are alocați de la UE și e bine că s-a venit in ajutorul populației. Vrem să dăm mai repede aceste ajutoare pentru ca oamenii să-și poată încălzi locuințele. Totuși, decizia CE a venit abia la sfârșitul lunii octombrie și începutul lui noiembrie. Sper ca, începând cu 1 ianuarie oamenii să primească banii. Suma va fi virată și își vor putea achita orice formă de energie. Asta înseamnă 700 de lei pe două sezoane de frig. Sunt gândite ambele sezoane de iarnă pentru a veni în sprijinul celor cu venituri mici. În sezonul de iarnă din 2024 plata ajutorului va fi făcută din timp, din lunile septembrie octombrie. Din partea ministerului e un efort ca toate formele de energie ale consumatorilor să fie achitate din acest ajutor. Peste 4 milioane de români vor beneficia de acest ajutor. Sunt 2,4 milioane de români cu venituri de 1.500 de lei locuitori, iar dacă vom calucla și cu plafon sub 2.000 de lei avem aproape 4 milioane de locuitori. E un procent destul de ridicat din poplulație. Avem un angajament ca între 19 și 23 decembrie cei 250 de lei, ajutor pentru alimente de bază, să ajungă la cei 2,14 milioane de români. Efortul financiar este de aproape 600 de milioane de lei și vrem să îi virăm și să ajungă înainte de sărbători.

Toate aceste ajutoare sunt pentru pensionari. La salariați este vorba cei cu ajutor social, cu alocații de sprijin, cei cu salariu sub 2.000 de lei. S-a avut în vedere și persoanele fără adăpost. Cei care sunt apți de muncă nu se încadrează. Dar, fondurile europene țintesc, de obiocei, păturile sarace și categoriile sociale care au vârsta de pensionare sau peste 60 de ani. Există, oarecum, o corelare între vârsta de pensionare și ajutoare.

Dacă sunt încadrați într-o anumite categorie de pensionari sau cu dizabilități, unde sunt peste 800.000 de oameni, deci se încadrează la categoria pensionari și nu mai e nevoie de vârstă. Criteriile sunt referitoare la venituri sub 2.000 pe membru de familie, a doua sunt cei cu consum de 150 kw oră, dar să aibă peste 60 de ani.

Deci, închidem tranșa a 4-a de vouchere sociale. Veste cea bună este că anul viitor va continua programul de vouchere sociale pentru ca oamenii să-și cumpere produse alimentare”, a declarat Marcel Boloș în emisiunea ROMÂNIA SUVERANĂ.