Ministrul Muncii: „În 2023 voucherele sociale vor fi acordate pe tot parcursul anului”

Marius Budăi a anunțat că programul de vouchere sociale va continua pe tot parcursul anului 2023. Astfel, cei 250 de lei la două luni vor fi acordați pe toata perioada anului viitor. Totodată, Marius Budăi anunță că punctul de pensie ajunge la 1.784 de lei.

„Va fi o creștere a valorii punctului de pensie pentru toți la fel, așa cum este și normal și constituțional și vom crește valoarea punctului de pensie până la 1.784 de lei.

Seniorii acestei țări cu pensii sub 3.000 de lei vor beneficia de măsuri de sprijin, în modul următor. 1.000 de lei pentru cei cu venituri până la 1.500 de lei, 800 de lei pentru persoanele cu pensie de până la 2.000 de lei și 4.000 de lei pentru pensionarii care au 4.000 de lei. În plus, știți că am avut acea măsură cu vouchere sociale de 250 de lei odată la două luni, pentru seniorii României cu pensii de până la 1.500 de lei. Vom continua această măsură pe tot parcursul anului viitor, cu mențiunea că pragul de 1.500 de lei va fi ridicat la 1.700 de lei și se vor acorda acei 250 de lei odată la două luni pe tot parcursul anului 2023”, a declarat ministrul Muncii la Realitatea Plus.