Ionel Dancă, la Realitatea PLUS: „Împreună salvăm Crăciunul! Nu vom avea un nou lockdown”

Șeful Cancelariei premierului a vorbit, la Realitatea

Ionel Dancă: „Avem programe importante în domeniul Sănătății. Am furat startul, pentru ca inca de la inceputul pandemiei am crescut dotarea spitatelor. Am atras fonduri europene pentru 297 de spitale din tara, fodnuri in valoare de 1,3 miliarde de euro. Ieri , in sedinta de Guvern, s-a aprobat un nou program de finantare de 50 mil de euro pentru verificarea instalatiilor electrice si de gaze din spitale, pentru a evita tragedii ca cea de la Piatra Neamt. In programul de guvernare al PNL sunt fonduri de 6 miliarde de euro ce vor ajunge pentru spitale. Am semnat contractele de finantare pentru cele trei spitale regionale. Vom finanta si alte 10 unitati medicale noi.”

Șeful Cancelariei prim-ministrului a comentat și măsurile economice pe care le va adopta guvernul liberal dacă va câștiga alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Ionel Dancă: „Este un plan cinstit, realist. Romania beneficiaza de 80 de miliarde de euro din fonduri europene. Banii nu vor merge in consum, cum faceau guvernele PSD. Modelul de dezvoltare economica se bazeaza pe investitii. Investim in angajati, ca ei sa fie mai bine pregatiti si platiti. Cresterea salariului mediu pe economie la 1.000 de euro pana in 2024 e un obiecitv important. Vor fi resurse si pentru cresterea pensiilor cu 46% in 2024 fata de 2019. (…) Este limitata cresterea preturilor si, de asemenea, va creste puterea de cumparare. (…) Cresterile de salarii vor fi mai ales in zonele unde exista deficit al locurilor de munca. (…) Avem peste 5 milioane de contracte de munca active.”

Dancă a negat și posibilitatea revenirii la starea de urgență după alegerile din 6 decembrie, spunând că doar prin respectarea măsurilor sanitare putem salva Crăciunul.

Ionel Dancă: „Impreuna salvam Cvraciunul. Daca respectam regulile, impreuna putem salva Craciunul. (…) Vedem o stabilizare a masurilor impotriva coronavirus.”

Sursa: Realitatea Financiara