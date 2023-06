Ordonanţele de urgenţă care prevăd majorările salariale pentru angajaţii din educaţie, publicate în Monitorul Oficial

Ordonanţele de urgenţă care prevăd majorările salariale pentru angajaţii din educaţie au fost publicate, marți după-amiază, în Monitorul Oficial. Ministrul Ligia Deca, a anunţat că aceste majorări sunt, în medie, de peste 25 la sută, dar pentru debutanţi creşterile procentuale sunt chiar mai mari. În acelaşi, timp, le-au fost oferite sindicatelor garanţiile conform cărora legea salarizării va avea ca bază salariul debutantului plecând de la salariul mediu brut pe economie.

Tot luni a fost adoptată ordonanţa privind acordarea de prime pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul nedidactic, care se acordă într-o singură tranşă anuală, până în 2027, din fonduri europene. Bugetul a fost stabilit la 2,1 miliarde de lei, a mai precizat Ligia Deca

„Prima de carieră profesională acordată personalului nedidactic, care este în valoare de 500 lei pe an, similar, acordată în fiecare an în luna octombrie, pentru că atunci, pe 5 octombrie, avem Ziua Educației, până în anul 2027. Sumele pot fi folosite, în cazul personalului nedidactic, tot pentru cursuri de formare profesională sau alte cheltuieli necesare în activitatea profesională. Bugetul măsurii de susținere în această ordonanță de urgență, vizavi de prime, a fost stabilit la peste 2,1 miliarde de lei pe o perioadă de cinci ani. Bugetul anual este în jur de 400 de milioane de lei. În acest context, așa cum am subliniat și ieri, Ministerul Educației a luat toate măsurile pentru a menține o stare de normalitate a calendarului școlar și pentru a nu amâna examenele naționale atât de importante pentru ca elevii să poată să-și urmeze parcursul educațional. În acest moment, o dată cu anunțarea suspendării mișcării de protest, cadrele didactice se întorc în școli și procesele educaționale revin la normal, urmând ca, așa cum am anunțat în cursul briefingului de ieri, să urmeze toate etapele firești – încheierea situației școlare, Evaluarea Națională, care începe cu probele scrise de luni, 19 iunie și apoi probele scrise ale examenului de Bacalaureat, cu echivalarea probelor de competențe cu mediile de pe parcursul liceului” a declarat ministrul Educației, potrivit RADOR.