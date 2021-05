Florin Cîțu, surprins de un demers al ministrului USR Plus Claudiu Năsui legat de „Legea 5G”

”Mă surprinde că a luat o astfel de decizie. Noi am trimis proiectul în Coaliție, am discutat asupra lui și am convenit să îl adoptăm în procedură de urgență, de aceea nu înțeleg această solicitare. O să am o discuție cu ministrul Economiei, nu înțeleg de ce a luat o astfel de decizie.”, a declarat Florin Cîțu.

La mijlocul lunii aprilie, Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede implementarea rețelelor 5G în România.

Potrivit acestuia, furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil prin decizie a premierului, pe baza avizului CSAT, coroborat cu obligațiile pe care România le are față de UE și SUA, ca partener strategic.