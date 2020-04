Fara scrupule! O banca romaneasca a majorat comisioanele la plati online

O banca straina prezenta in Romania a decis chiar in debutul pandemei de coronavirus vazand recomandarile din celelalte tari europene de a limita atingerea banilor, sa majoreze comisioanele pe plati online.

OTP Bank nu a catadicsit nici macar sa-si anunte clientii despre aceasta masura, si ofera explicatii doar la cererea clientilor care se prind de miscare. OTP Bank a luat decizia de a-si recalibra politica de comisionare a tranzactiilor online, exact in debutul crizei Coronavirus in Romania, cand autoritatile, comerciantii si chiar bancile au inceput sa sfatuiasca populatia sa folosesca cat mai des posibil metodele de plata electronice.

Banca a luat aceasta masura incepand cu 6 martie, fara sa isi anunte oficial clientii, acestia din urma fiind informati doar la cerere, in conditiile in care isi dau seama de modificari.

In informarea trimisa clientilor care au solicitat lamuriri, OTP anunta ca a scazut comisioanele pentru platile interbancare prin intermediul serviciului OTP Direkt, de la 75% din nivelul standard la 40% din nivelul standard si ca a eliminat complet comisioanele pentru plati intrabancare (intre clienti OTP) prin acelasi serviciu. De asemenea, banca isi informeaza clientii ca a eliminat comisionul ReGis/ Sent, care era suportat de client.

Ca in bancuri, vestile proaste la final

Vestile proaste vin, insa, in ultima parte a informarii si fara a fi evidentiate de banca, cu exceptia faptului ca se dubleaza comisionul de retragere de numerar de la ghiseu, o operatiune mai putin folosita si in general, dar mai ales in situatia particulara creata de epidemia de Coronavirus. Practic, creste cu 66% comisionul pe majoritatea tranzactiilor online efectuate de clientii persoane fizice. Acest lucru nu este precizat expres de banca insa se vede din comparatia intre tabelul privind comisioanele folosit dupa 6 martie si cel anterior. In prezent, comisionul pentru plati interbancare in lei sau euro, in tara sau in orice alt stat din Spatiul Economic European este de 5 lei pentru sume de sub 50.000 de lei si de 12 lei pentru sume de peste 50.000 de lei. Este vorba despre plati prin Internet Banking, Smart Banking si Contact Center. Anterior, comisionul pentru plati in lei er diferentiat si ajunge la 3 lei pentru plati pana in 1000 de lei si 4 lei pentru plati intre 1000 si 10.000 de lei. In general, la nivelul sistemului bancar, peste jumatate din platile facute de persoanele fizice sunt sub 1.000 de lei si peste 90 sub 10.000 de lei. Aceasta inseamna ca, pentru majoritatea clientilor comisionul a crescut de la 3 lei la 5 lei. Este adevarat ca pentru platile peste 10.000 de lei el ramane constant.