Decizie BNR pentru românii cu rate – Ce se întâmplă cu dobânda cheie

Dobânda-cheie se oprește din creștere și rămâne la nivelul de 7% pe an. Este decizia luată miercuri de către Consiliul Băncii Naționale a României.

De asemenea, CA al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

„Deciziile CA al BNR vizează readucerea durabilă a ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5 la sută ą1 punct procentual, inclusiv prin ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. În contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse. BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi va continua să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu”, se arată în comunicatul băncii centrale. Dobânda cheie este nemodificată din luna ianuarie a acestui an, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.

REALITATEASPORTIVA.NET

Speranțe pentru Simona Halep? Suspendare ridicată pentru campioana mondială Norah Jeruto

REALITATEASTAR.NET

Motivul pentru care Tudor Chirilă nu se căsătoreşte cu femeia cu care se iubește de 11 ani. Au împreună doi fii

TABU.RO

Cine este Oana, fiica Elenei Lasconi și cu ce se ocupă. De la ce a pornit „războiul” cu mama sa

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe articole despre:

BNR, dobanda cheie

Ce părere ai despre acest articol?

CELE MAI CITITE ARTICOLE

07 NOIEMBRIE 2023

Prăjitură Albă ca Zăpada cu cremă de lămâie, desertul preferat al bunicii: ingredientul care frăgezește foile

07 NOIEMBRIE 2023

Mugur Isărescu dezvăluie ce se întâmplă cu pensiile românilor care contribuie la Pilonul II: Ne cerem scuze că n-am făcut precizarea

ACUM 8 ORE 12 MINUTE

Horoscop 8 noiembrie – O zi care va rămâne în istorie pentru unele zodii – Ce se schimbă în viețile lor

07 NOIEMBRIE 2023

Bărbatul care și-a ars mătușa de vie, în scara de bloc din Capitală, este fiul bodyguardului lui Gigi Becali. Detalii tulburătoare din anchetă – FOTO

Citește și

Consilierii lui Dumitru Buzatu primesc în continuare salarii deși au rămas fără funcții după arestarea baronului de Vaslui

Război în Ucraina – Ziua 623 – Zelenski anunță că Ucraina va intra în Uniunea Europeană: Vom obține asta prin transformarea țării noastre

Regulile draconice din noul Cod Rutier care te pot lăsa fără permis pentru 30 de zile

Țeapă cu ceapă! O româncă este dată în urmărire națională după ce a cumpărat produse în valoare de peste 120.000 de euro și nu a achitat

PLAYTECH.RO

Doar 1% dintre cei care încearcă reuşesc să găsească porcuşorul ascuns printre găini. Ai curaj să încerci?

TABUHIGHLIFE.RO

Ciara, însărcinată pentru a patra oară, la 37 de ani

BZI.RO

Elena Lasconi, divorț după doar patru ani de la căsătorie. Din mariajul lor a rezultat o fiică, pe nume Oana

LUMEAPOLITICA.RO

Calcule exclusive: Pensia pe care o va primi în 2024 un salariat cu 36 de ani de contributivitate | Explicaţiile ministrului Muncii

PUTEREA.RO

Drogurile, bullying-ul, delincvența juvenilă și siguranța rutieră, cavalerii apocalipsei sociale. Plus Dorian Popa

Actual

Klaus Iohannis vorbește despre soluția ca România să intre în Spațiul Schengen: De departe, cea mai bună variantă

Klaus Iohannis a vorbit despre situația României în legătură cu aderarea la Spațiul Schengen. Președintele a declarat care este cea mai bună variantă în opinia sa.

MAI MULTE ARTICOLE DIN ACTUAL

LEGEA PENSIILOR. Românii vor primi bonusuri în funcție de stagiul de cotizare – Cât este suplimentul

Românii care aleg să lucreze și după atingerea stagiului de cotizare de 25 de ani pot beneficia de o pensie suplimentară de 500 de lei.

Diana Șoșoacă, filmată în timp ce își certa soțul: „Nimic nu știi” – Imagini halucinante

Imagini halucinante cu Diana Șoșoacă. Senatoarea s-a filmat în timp ce își certa soțul în mașină. Imaginile au fost date în direct pe pagina ei de socializare și au devenit virale. În videoclip se aude cum senatoarea țipă la soțul ei, reproșându-i că nu știe să facă nimic.

Rectificarea bugetară, din nou în discuție. Cum are de gând Guvernul să împartă banii publici

Este controversă uriașă pe rectificarea bugetară! Potrivit unor surse, premierul Marcel Ciolacu ar fi decis să reîmpartă banii de la buget până la finalul anului.

Economie

Intrakat Group achiziționează compania de construcții Aktor: piața din România, considerată prioritară

Tranzacție importantă între companii grecești de construcții care lucrează și pe șantiere de infrastructură din România. Grupul grecesc din construcții Intrakat a anunțat că a finalizat achiziția companiei grecești de construcții Aktor Construction. Grupul transmite, într-un comunicat, că piața din România este prioritară. Acordul de vânzare și cumpărare a fost anunțat la începutul anului, iar achiziția a fost aprobată recent de către Comisia Concurenței din Grecia.

MAI MULTE ARTICOLE DIN ECONOMIE

Maia Sandu, după decizia Comisiei Europene: Zi importantă pentru viitorul Moldovei. Drumul pe care am ales să mergem este plin de provocări”

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, apreciază, miercuri, că este o zi importantă pentru viitorul Moldovei, referindu-se la decizia Comisiei Europene de a recomanda începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Horoscop financiar – Zodiile care trebuie să pună la loto pentru că au noroc cu carul și zodiile care trebuie să muncească pe brânci

Pe cerul financiar al astrologiei, stelele se aliniază pentru a ne aduce indicii despre norocul și provocările materiale. Să explorăm ce ne rezervă astrele în materie de prosperitate și efort.

Klaus Iohannis anunță când vom avea funcțional primul reactor modular: Cred că este un cadru destul de ambițios

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Bruxelles, că în România, primul reactor modular mic poate să funcţioneze poate în 2028 sau 2029, mai repede nu este realist să aşteptăm ceva practic. Având în vedere complexitatea tehnologiei, cred că este un cadrul destul de ambiţios, a completat preşedintele, afirmând că un element important este securitatea acestor reactoare şi pentru a garanta o securitate foarte, foarte bună cercetarea evident va trebui să dureze un pic mai mult.

Ultimele stiri

Alege o carte și află mesajul subconștientului pentru problemele din viața ta

Cartile ilustrate oferă o modalitate unica de a comunica și a înțelege informatii. Acestea contin imagini si simboluri puternice care pot oferi indrumari esentiale si ajutor in abordarea problemelor din viața noastră.

MAI MULTE ARTICOLE DIN ULTIMELE STIRI

Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, miercuri seară, împreună cu un grup de cetăţeni români evacuaţi din Fâşia Gaza

Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, miercuri seară, împreună cu un grup de cetăţeni români şi membri ai familiilor acestora care au fost evacuaţi din Fâşia Gaza, anunţă Executivul.

PNL, nou pas în lupta cu drogurile: Proiect de înființare a opt centre regionale de dezintoxicare şi recuperare a persoanelor dependente

Gabriel Andronache, liderul deputaților liberali, a anunțat, miercuri, că Partidul Național Liberal va depune un proiect de lege la Parlament. Acesta are ca scop înființarea a opt centre regionale specializate pentru dezintoxicare și recuperarea persoanelor care suferă de dependența de substanțe psihoactive.

„Toate amantele președintelui” – un volum care va scrie istorie: cel mai exploziv thriller de politică de la căderea Cortinei de Fier

Începând de astăzi, 8 noiembrie, puteți achiziționa acest exploziv thriller de politică și sex în prima librărie electronică pusă la dispoziția autorilor, Eugen Șerbănescu și Sorin Roșca Stănescu, cu câteva zile înaintea lansării oficiale, care va avea loc marți, 14 noiembrie, începând de la ora 12.00, în București, la Clubul Diplomaților, din apropierea Fântânii Miorița.

EDITEAZA

UTILEContactDespre noiEchipă TVEchipă SiteRecepție Satelit

PARTENERICosuri CraciunCasino Alpha

REALITATEA.NET

Realitatea SportivăRealitatea FinanciarăRealitatea MedicalăRealitatea Din JustițieRealitatea din DiasporaRealitatea Travel

Tabu.roTabu HighlifeVox PublicaSite-uri localeSubstantialRealitatea Live TV

© 2021 COPYRIGHT: REALITATEA.NETTermeni și condițiiPolitică de confidențialitateCod de conduită