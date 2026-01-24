Sectorul industrial din vestul României primește o lovitură sistemică odată cu anunțul unei companii germane de renume, specializată în producția de cablaje auto, care a decis implementarea unui plan drastic de restructurare.

În județul Arad, măsura capătă dimensiunile unui șoc social, nu mai puțin de 465 de angajați urmând să fie disponibilizați într-un calendar gradual, stabilit pentru intervalul martie-august. Această contracție a forței de muncă este justificată de investitor prin degradarea contextului economic global, marcat de o scădere severă a cererii pe piața auto și de o spirală a costurilor de producție care a erodat competitivitatea unităților locale.

Situația oglindește un scenariu la fel de sumbru și în județul Bihor, unde unda de șoc a restructurărilor lovește platformele industriale din Beiuș și Marghita.

În cazul localității Marghita, perspectiva este una radicală: fabrica își va înceta definitiv activitatea până în vară, lăsând comunitatea locală în fața unei crize acute de reabsorbție a forței de muncă.

Acest fenomen de deindustrializare parțială ridică semne de întrebare asupra rezilienței economice a regiunii în fața noilor realități ale pieței europene, marcate de tranziții tehnologice și reconfigurări logistice globale.