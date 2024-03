Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a declarat joi, 28 martie, că ultima factură de energie electrică pe care a plătit-o a fost ”destul de mare”, ținând cont că nu este un mare consumator.

”199 de lei am plătit ultima dată, dar nici nu ştiu de ce a fost o factură destul de mare, având în vedere că nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am plătit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul că folosesc un bec, un frigider, un televizor şi toate aparatele de consum pe care le am în locuinţă”, a afirmat Marcel Boloş, întrebat, la finalul ședinței guvernului, cât de mare este factura sa la energie electrică.

Ministrul de Finanţe a mai spus că, în luna anterioară, a plătit tot undeva în jur de 100-120 de lei.