Care sunt categoriile cele mai afectate de somaj!

Coronavirusul a resetat intregul peisej al pietei muncii, iar dupa ultimele date comunicate de INS miercuri peste un milion de oameni sunt in somaj. Un sfert de milion de contracte de munca au incetat definitiv.

Din cele 1.005.508 contracte de munca suspendate, o treime sunt din industria prelucratoare (314.496 mai exact), alte 188.183 vin din zona comertului, iar circa 110.000 apartin hotelurilor si restaurantelor. In cazul contractelor de munca incetate, cele mai multe sunt din zona comertului (peste 45.000) si industriei prelucratoare (42.000), restul provenind din constructii.

Ce mai arata datele INS trasmise joi:

Din totalul persoanelor ocupate, 21,2% lucrau in sectorul agricol, 30,1% in industrie sau constructii si 48,7% in servicii. In activitatile neagricole erau ocupate 6,83 milioane persoane, ponderi semnificative in randul acestora fiind detinute de cele care isi desfasurau activitatea in industria prelucratoare (24,0%), comert (18,6%) si constructii (10,5%).

Din totalul persoanelor ocupate in anul 2019, au lucrat cu program partial 619 mii persoane (7,1%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program partial lucrau in sectorul agricol (85,8%).

In anul 2019, durata medie efectiva a saptamanii de lucru pentru activitatea principala a fost de 38,9 ore pe saptamana; 148.000 persoane au desfasurat si activitati secundare, lucrand in medie 13,5 ore pe saptamana.

Rata somajului a fost de 3,9%, in scadere fata de anul precedent (4,2% in 2018).

Rata somajului avea nivelul cel mai ridicat (16,8%) in randul tinerilor (15-24 ani). Somajul a afectat in masura mai mare absolventii invatamantului scazut si mediu, pentru care rata somajului a fost de 6,3%, respectiv 4,0%. Rata somajului a fost de doar 1,6% in cazul persoanelor cu studii superioare.

Rata somajului de lunga durata (in somaj de un an si peste) a fost de 1,7%, iar incidenta somajului de lunga durata (ponderea persoanelor aflate in somaj de un an si peste in total someri) a fost de 42,4%.

Pentru tineri (15-24 ani), rata somajului de lunga durata (in somaj de sase luni si peste) a fost de 8,9%, iar incidenta somajului de lunga durata in randul tinerilor de 52,9%.