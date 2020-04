Decizia luata de Dedeman in plina pandemie de coronavirus. Investitie de 4 milioane

Cel mai mare retailer roman in domeniul materialelor de constructii si al amenajarilor interioare, cu capital 100% romanesc, instaleaza centrale electrice fotovoltaice pe acoperisurile a 28 de magazine din retea, cu o investitite de 4 milioane de euro.

Curentul electric produs prin intermediul acestora va fi destinat exclusiv autoconsumului, iar perioada de utilizare va fi de minimum 25 de ani. Pentru inceput, centralele fotovoltaice vor fi instalate in 28 de magazine Dedeman, urmand ca proiectul sa fie implementat treptat in toata reteaua. Cele 28 de centrale vor fi instalate in magazinele Bucuresti Baneasa, Bucuresti Pantelimon, Bucuresti Theodor Pallady, Bucuresti Colentina, Bacau Abatorului, Comanesti, Constanta Agigea, Deva, Focsani, Galati, Hunedoara, Iasi Primaverii, Miercurea Ciuc, Onesti, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Satu Mare, Sibiu, Slobozia, Suceava, Targu Jiu, Targu Mures, Timisoara Calea Sagului, Turda, Vaslui, Zalau si in centrul logistic din Techirghiol.Puterea totala instalata in cele 28 de locatii va fi de peste 7 MWp si va asigura aproximativ 30% din consumul anual de energie electrica necesar desfasurarii activitatii magazinelor. “Am facut aceasta investitie cu gandul la viitor. Pe langa aspectele de ordin financiar, am luat in calcul si efectele benefice pe care generarea de energie verde le are asupra mediului inconjurator. Energia solara este o sursa de energie curata si inepuizabila si trebuie sa invatam s-o exploatam cat mai corect si cat mai mult posibil. Natura ne-a oferit dintotdeauna mijloacele si conditiile necesare unui trai bun. Acum mai mult ca oricand, trebuie s-o rasplatim la randul nostru prin grija si eforturi permanente orientate catre o dezvoltare sustenabila”, a declarant Dragos Paval, Presedintele companiei Dedeman.

Pentru realizarea acestui proiect au fost semnate contracte cu 2 companii, E.ON Energie Romania SA si Simtel TEAM SRL, iar durata de implementare pentru prima etapa a investitiei este de 12 luni din momentul semnarii contractelor.Investitia totala depaseste suma de 4 milioane de euro. Centralele electrice fotovoltaice functioneaza pe baza panourilor solare, ce transforma direct energia luminoasa din razele solare in energie electrica, fara emisii de substante nocive in atmosfera.