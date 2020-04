Adevarata dimensiune a somajului in Romania: 180.000 de contracte de munca incetate!

Adevarata dimensiune a desatrului pe piata muncii abia acum se vede, cand statisticile indica un procent foarte ridicat de contracte de munca incetate. Este vorba de aproape 20% din numarul somerilor, iar restul au intrat in somaj tehnic. Este foarte posibil ca la terminarea somajului tehnic dintre aceste persoane multi sa nu mai aiba un loc de munca.

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a prezentat datele cu privire la situatia contractelor de munca suspendate (somaj tehnic)/incetate, inregistrate la Inspectia Muncii pentru data de 3 aprilie.

Pana la data de 3 aprilie, peste 840.000 de contracte de munca au fost suspendate, in timp ce peste 180.000 de contracte de munca au fost incetate, conform celui mai recent comunicat de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).

Contracte individuale de munca suspendate 884.349 din care:

· 274.870 – Industria prelucatoare

· 179.041 – Comert cu ridicata si cu amanuntul;

· 116.584 – Hoteluri si restaurante.

Contracte individuale de munca incetate 180.170 din care:

· 35.501 – Comert cu ridicata si amanutul;

· 31.185 – Industria prelucratoare

· 22.313 – Constructii.

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) face acest demers pentru informarea corecta si completa a opiniei publice, scrie in comuicatul de presa de pe site-ul insitutiei.

Guvernul Romaniei a decis sa sprijine salariatii angajatorilor aflati in somaj tehnic prin acoperirea integrala a fondurilor aferente.

Astfel, angajatorii care au salariati prin Contracte Individuale de Munca (CIM) si pe care i-au inregistrat in REVISAL ca intrand in somaj tehnic, se vor adresa Agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca din judetul in care angajatorul are sediul social.

Celelalte persoane, care au alte forme de angajare (PFA, drepturi de autor etc.), se vor adresa Agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala din judetul in care au inregistrat activitatea.

Intreaga comunicare intre solicitanti si institutiile vizate, respectiv solicitarile si depunerea documentelor, se face prin posta electronica.