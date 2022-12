VREM PETROM ÎNAPOI | Cozmin Gușă rupe tăcerea – cum a fost AMENINȚAT după discuțiile privind privatizarea Petrom – dezvăluiri explozive

Cozmin Gușă a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că rânduri de guvernanți și politicieni au trădat România și că se alătură Campaniei postului nostru de televiziune „Vrem Petrom înapoi”. Totodată, fostul membru al camerei Deputaților a povestit un episod în care a primit amenințări după discuții privind privatizarea companiei.

„În primul rând, este posibil, din punct de vedere legal, să se ajungă la naționalizarea Petromului, însă este un lucru pe care îl studiez de peste 20 de ani. În al doilea rând, vreau să vă spun niște lucruri legate de istoria privatizării Petromului și felul în care, prim această privatizare către OMV, rânduri de guvernanți și politicieni au trădat România. În al treilea rând, o să vorbesc despre faptul că Alexandra Păcuraru are vechime mare în acest demers. Acum mai mult de 15 ani, ea făcea parte dintr-o echipă politică tânără, care încă de atunci am început demersuri publice și parlamentare pentru a reuși și nu am reușit, din păcate, să convingem autoritățile ca Petrom să fie renaționalizată și acel contract de privatizare fraudulos să poată să fie anulat.

Prin demersurile pe care le-am făcut în 2005, 2006, 2007, în calitate de parlamentar, prin care ceream celor de la OMV și parlamentarilor deopotrivă să vină la masa discuțiilor ca să renegociem contractul. În momentul acela, directorul general al Petromului, și acum îi știu numele, excedat fiind de demersurile noastre, a venit si ne-a transmis un mail pe care l-am primit și în care era scris negru pe alb să ne liniștim că nu avem nicio șansă, un fel de amenințare la adresa mea. A fost forțată în 2004 votarea în Parlament a legii de privatizare a Petrom tocmai pentru ca Guvernul și cei care au semnat de la prim-ministru în jos să nu răspundă la ceea ce astăzi discutăm la aproape 20 de ani distanță”, a transmis Cozmin Gușă, la Realitatea PLUS.

Realitatea PLUS a început o campanie prin care dorim recuperarea companiei petroliere Petrom, naționalizarea companiei. De-a lungul anilor, s-a vorbit despre corupție, despre felul în care a fost dată pe bani puțini austriecilor de la OMV. Dorim să îndreptăm lucrurile, iar asta se poate realiza printr-un referendum. Realitatea PLUS va începe demersurile pentru obținerea de semnături, astfel încât să forțăm autoritățile să declanșeze o astfel de procedura prin care să recuperăm compania, sa recuperăm profiturile pe care le-a obținut compania de la înstrăinare și până acum, precum și despăgubiri.

Campanie Realitatea PLUS: ”Vrem Petrom înapoi!” Alexandra Păcuraru: Vom strânge semnături pentru declanșarea unui referendum

Românii ne pot scrie la adresa de mail [email protected].

Românii pot semna pe petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi.