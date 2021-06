Virgil Popescu: Unii furnizori de energie au un comportament speculativ

Virgil Popescu a declarat, miercuri seară, că ANRE trebuie să intervină pentru a opri comportamentul speculativ al unor furnizori de energie. ”Piața trebuie să fie liberă, nu sălbatică”, a spus ministrul Energiei. Acesta a subliniat că greșeala furnizorilor a constat în faptul că nu au cumpărat energie din timp.

”Am făcut o scurtă examinare e pieței de energie electrică și am observat că prețul contractelor încheiate anul trecut pentru achiziția de energie electrică pentru anul acesta este la fel ca prețul din 2020, care s-a achiziționat în 2019, și tot așa. Deci nu a crescut prețul. Dacă un furnizor şi-ar fi achiziţionat anul trecut pentru portofoliul de clienţi casnici pe care îl avea energia pentru anul 2021, ştiind, încă de la 1 ianuarie 2020, că la 1 ianuarie 2021, deci peste un an, piaţa se va liberaliza, atunci am anunțat… Or, noi ne-am trezit, uitându-ne în piaţă şi discutând cu producătorii, că foarte puţină energie a fost vândută către furnizori pe contracte pe un an de zile, ci furnizorii, unii dintre ei, foarte puţini, au cumpărat, alţii deloc, iar energia a fost vândută către traderi, pentru că producătorii trebuiau să-și vândă energia.

Or, dacă tu, funizor, nu ai avut grijă să-ți iei energia în anul 2020 pentru 2021, știind că se liberalizează, ai portofoliu mare de clienți – care ți-a venit gratis, că a fost reglementat, ți l-a dat statul și l-ai ținut captiv – şi vii şi spui în cursul anului acesta că nu ai curent, cumperi de pe piaţa zilei următoare, când anul acesta, fiind o cerere mare de energie și de gaz, preţul este mai mult, înseamnă că nu ai avut un comportament normal, ai avut un comportament speculativ, așteptând ca la sfârșitul anului trecut să se schimbe ceva, să nu se liberalizeze.

Din piața reglementată, tot furnizorii au avut de câștigat. Au avut un preț mic la achiziție de la producători, s-a mutat profitul de la producător la furnizor, iar românul a plătit același preț”, a spus ministrul potrivit realitatea.net

Virgil Popescu a subliniat că nu toți furnizorii au acționat speculativ, dar că este necesar ca ANRE să intervină astfel încât aceștia să se obișnuiască cu faptul că piața liberă are și reguli.

”Furnizorii nu s-au obişnuit cu piaţa liberă, că piaţa liberă are reguli şi acționează în continuare speculativ. Sunt furnizori care vând energie electrică fără să o aibă, achiziționată către client, și acum încep să rezilieze contractele pentru că au un anumit preț negociat, dar prețul pe piața zilei următoare e mai mare. Acest lucru nu este o piață liberă normală. Cred că trebuie să impunem niște reguli aici. Sunt furnizori care reziliază contracte cu toate că au energie cu clienții, dar, ca să vândă, plătesc penalități – dar tot câștigă mai mult pentru că vând în piața zilei următoare, care e mai scumpă. Iar nu e un comportament normal, chiar dacă e la limita contractului, pentru că plătește penalitate de reziliere. Dar nu e normal, când ai o relație contractuală, când vezi că altul îți oferă mai mult, reziliezi și dai mai departe. Ai un client, ți-ai asumat față de el, își face o prognoză față de tine. Sunt lucruri care trebuie reglementate mai bine de către ANRE. E piaţă liberă, dar toți să respecte anumite reguli. Mulți frunizori au avut acest tip de comportament. Suspectez un comportament speculativ, care nu respectă regulile unei piețe libere. Piața să fie liberă, dar nu sălbatică”, a adăugat ministrul.

Sursa: Realitatea Financiara