Raluca Turcan: Dacă nu facem absolut nimic, puterea de cumpărare va fi de 500 de lei

Ministrul Muncii, Ralluca Turcan, avertizează că, dacă nu se face reforma pensiilor în România, puterea de cumpărare în cazul unei pensii medii va fi de doar 500 de lei.

Ministrul Muncii susține că reforma nu se face ca să fie înghețate creșterile așteptate de pensionari: „pensiile, până terminăm reforma pensiilor, vor fi indexate pe legea actuală”.

Întrebată despre mărirea sau nu a pensiilor în următoarea perioadă, Turcan a explicat că „reforma pensiilor are două componente, una e cea legislativa. Mamei dvs îi spuneti ce-i spun si mamei mele si tatălui meu. Această reformă are două două componente, una in care așezăm pe termen lung, astfel încăt și copiii și nepoții să poată să prindă pensia.

Dacă nu facem absolut nimic, puterea de cumparare a unei pensii medii (minime – 1.500 – n.red.) în România va fi de 500 de lei. E o realitate. (…)

O reforma nu se face de azi pe maine si niciun ministru nu poate face in 6 luni ce nu s-a făcut in 30 de ani. Și sunt două componente. Una este în baza căreia vor creste mai repede pensiile mai mici, exact cei vulnerabili.și care au nevoie”, a mai spus Turcan, miercuri seară, la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă reforma sistemului de pensii se face tocmai pentru a nu mări pensiile, Raluca Turcan a replicat că „nu accept să mi se facă procese de intenție. (…) Deschideți pagina mea de Facebook și vedeți că cel putin patru zile pe saptamana sunt printre oameni. (…) Știu exact că cea mai buna variantă in dialogul cu un om sincer e sa fiu sinceră”.

Raluca Turcan, ANUNȚ despre „tăierea” pensiilor speciale de la CCR, ale primarilor, parlamentarilor – Ce se întâmplă însă la Academia Română

Sursa: Realitatea Financiara