VIDEO Bicicletele Pegas, pe cale de dispariție! Cum a fost pusă pe butuci renumita marcă românească – Dezvăluiri, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”

Producția de biciclete românești este într-un impas major, bicicletele Pegas sunt pe cale de dispariție! Marca „Pegas” a fost târâtă într-un proces european. Cum a fost pus pe butuci renumita marcă românească și cine vrea să pună frână producției de biciclete românești – dezvăluiri, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu.

Cine a trăit în perioada comunistă nu are cum să nu își aducă aminte de bicicletele Pegas. Nostalgicii spun că se uitau după ele pe stradă ca după mașini străine.

În epoca de aur, nu toți își permiteau această marcă. Așa că… împrumutau bicicleta de la prieteni.

Producția de biciclete Pegas a început în România în 1972, la Uzina Mecanică Tohan, din dorința regimului comunist de a dezvolta economia țării. Fabrica producea, inițial, doar arme și rachete. Pe o ușă ieșea armament, pe cealaltă bicicletele care făceau furori în toată țara. Brandul a început să aibă succes încă din primul an și s-a dezvoltat rapid. Erau deja 23 de modele diferite pe linia de producție.

Anual, muncitorii fabricii asamblau între 200 și 300 de mii de biciclete, care urmau să fie distribuite în toată țara. O bună parte din producție era trimisă la export. Cererea era, însă, mult mai mare. Angajații lucrau sub presiune, în trei schimburi. Pegas a ajutat, așadar, la plătirea datoriei externe.

După revoluție, pe piața de biciclete din țară au început să apară tot mai multe branduri străine, iar fabrica din Zărnești nu mai reușea să facă față concurenței. La începutul anilor 2000 fabrica s-a închis, iar brandul Pegas a rămas fără proprietar.

Marca a fost readusă la viață de-abia 12 de ani mai târziu. În 2012, câțiva tineri au reluat proiectul inițial la o scară mai mică. Nostalgia copilăriei i-a făcut pe aceștia să își investească toate economiile pentru a reînvia brandul. Au adaptat bicicletele la cerințele pe care le au clienții din zilele noastre.

„Am ales un model care se raporta la nostalgia brandului pegas 2:54 cel mai popular model, am modificat-o, i-am redesenat liniile si am adus o bicicleta de copii la o bicicleta de adulti 3:03 in ideea de a recreea senzatia copilariei unor adulti cu ooarecare nostalgie”, povestește Andrei Botescu, co-fondator Atelierele Pegas, potrivit Realitatea PLUS.

Totul a început în 2010, când Andrei Botescu, un tânăr nostalgic, a vrut să își cumpere un Pegas. El a aflat atunci că fabrica nu mai există, iar brandul nu este înregistrat la OSIM. Atunci i-a venit ideea de a repune pe roți, la propriu, acest brand.

De la 500 de biciclete, la începutul proiectului, compania a ajuns să vândă anual între 15 mii și 20 de mii de biciclete. În 2020 vânzările au înregistrat o creștere de 20-30%.

Costul unei biciclete marca Pegas pleacă în prezent de la 250 de lei și poate ajunge până la 7.500 de lei.

Marca românească riscă acum să dispară, iar de pe piață. Compania germană care deține marca Pegasus și care produce tot biciclete a cerut în instanță anularea certificatului eliberat de Oficiul Național pentru Invenții și Mărci din România și radierea acesteia din Registrul Național al Mărcilor. Germanii au dat în judecată și OSIM.

Demersul în justiție vine în contextul în care Oficiul European de Proprietate Intelectuală a decis în 2017 că cele două mărci: Pegasus și Pegas sunt similare și nu pot să facă parte din aceeași piața a Uniunii Europene, deoarece acest lucru ar crea confuzie în rândul clienților.

Juriștii spun, așadar, că dacă instanța va da dreptate companiei germane, atunci Atelierele Pegas din România vor trebui să renunțe imediat la marca Pegas sau la oricare denumire care ar semăna cu Pegasus, atât ca nume comercial cât și în mediul online.

Sursa: Realitatea Financiara