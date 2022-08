Vești proaste de la guvern. Puterea de cumpărare scade, inflația crește, balanța comercială va atinge nivelul nesustenabil

Exporturile ar urma să crească la 91,1 miliarde de euro, plus 22%, în timp ce importurile ar creşte la 123,4 miliarde de euro, plus 25,5%. Soldul contului curent, care include deficitul comercial plus surplusul înregistrat pe partea de servicii, ar urma să atingă 22 de miliarde de euro, reprezentând 7,9% din PIB.

Cursul valutar este estimat la 4,95 lei/euro, evoluţie stabilă.