Un mare retailer de haine a intrat in insolventa!

Retailerul de haine Debenhams a declarat falimentul in contextul epidemiei de Coronavirus iar aproape 22000 de angajati vor ramane fara serviciu.

”Ca si alti retaileri, facem planuri de rezerva care reflecta circumstantele extraordinare din acest moment. Proprietarii si creditorii ne oferi un sprijin mare si, indiferent de masurile pe care le vom lua, vor fi cu intentia de a ne proteja afacerea in situatia actuala”, a declarat purtatorul de cuvant al Debenhams, potrivit News.ro.

Acesta a adaugat ca desi magazinele companiei sunt inchise in conformitate cu recomamndarea guvernului, iar majoritatea angajatilor acestora sunt in somaj tehnic, site-ul companiei continua sa functioneze, primind comenzi, carduri cadou si efectuand returnari.

Posibila intrare in insolventa ar avea rolul sa protejeze Debenhams, pentru a-si putea continua activitatea.

Debenhams a fost preluata anul trecut de un grup de bancher ai sai, intre care fondurile americane de hedging Silver Point si GoldenTree, dupa intrarea sub administrare speciala. In perioada respectiva, compania a renuntat la magazinele nerentabile si a renegociat chiriile.

Grupul a inchis 22 de magazine, dintre care 29 in luna ianuarie, rezultand desfiintarea a peste 700 de locuri de munca. Alte 28 dintre cele 141 de magazine ramase urmau sa fie inchise anul viitor.

De la aplicarea restrictiilor legate de coronavirus, Debenhams, care are datorii de peste 600 de milioane de lire sterline, a scris proprietarilor de spatii comerciale solicitand scutirea de la plata chiriilor timp de cinci luni. Compania a solicitat si furnizorilor o amanare a unor plati timp de 31 de zile, pentru a-si conserva lichiditatile.

O sursa din companie a declarat pentru Sky News, care a relatat pentru prima oara despre planul companiei, ca exista o probabilitate realista ca furnizorii de haine sa dea in judecata Debenhams din cauza amanarii platii unor facturi in aceasta perioada.

Debenhams este unul dintre numerosii retaileri care au dificultati financiare din cauza restrictionarii activitatilor economice in timpul epidemiei de coronavirus.

Debenhams a fost prezent si pe piata din Romania, cu mai multe magazine in sistem de franciza, detinute de omul de afaceri Octavian Radu. Dupa caderea economica din 2008-2012, acesta a inchis toate magazinele, acuzand scaderea puterii de cumparare in contextul crizei, dublarea suprafetei mall-urilor si dezvoltarea agresiva pe piata romaneasca a unor branduri competitive precum Zara si H&M.

In 2015, brandul a revenit in Romania, printr-un magazin pe 3 etaje deschis in centrul comercial Bucuresti Mall, dupa o investitie de peste 1 milion de euro, magazin inchis doi ani mai tarziu, din cauza problemelor financiare cu care se confrunta compania mama din Marea Britanie.