SURSE: Majorarea pensiilor mici ar putea fi ANULATĂ – Dublu impozit dacă scoți banii de la Pilonul II – DOCUMENT

Guvernul ar intenționa să renunțe la majorarea pensiilor sub 3.000 de lei, care s-ar fi realizat prin ridicarea la acest plafon a scutirii de impozit, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. În acest sens, sunt discuții în Coaliție și se fac noi calcule. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Statul ar pregăti o dublă taxare a pensiilor, care i-ar viza pe cei care au contribuit la Pilonul 2 de pensii, arată un document prezentat de Realitatea Plus.

Guvernul ar fi renunțat, cel puțin pentru acest an, la ideea de a majora de la 2.000 la 3.000 de lei plafonul de neimpozitare a pensiilor, ceea ce echivalează cu anularea creșterii de aproximativ 100 de lei a veniturilor aflate în acest interval. În prezent, sunt scutiți de această măsură pensionarii cu pensia mai mică de 2.000 de lei.

Pe de altă parte, însă, pensionarilor li se pregătește o dublă taxare. Mai precis, cei care au ajuns la vârsta pensionării și solicită să primească bani din contribuția la Pilonul 2 de pensii, trebuie să plătească un impozit de 10%, precum și o cotă de 10%, contribuții la asigurările sociale de sănătate.

