Operatorii de telefonie mobilă scumpesc abonamentele cu 6,8%. Când intră în vigoare noile tarife

Sursă: Realitatea Financiara

Vodafone și-a anunțat abonații din România că o nouă majorare a tarifelor va intra în vigoare odată cu următoarea factură emisă. Compania britanică a preciat că este vorba despre o "indexare" cu 6,8%, în conformitate cu indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicat de Eurostat pentru anul 2025.

Potrivit mesajului transmis clienților, decizia este motivată de creșterea constantă a costurilor de furnizare a serviciilor de comunicații electronice, de la telefonie mobilă și internet fix, până la televiziune și soluții machine‑to‑machine (M2M).

„Având în vedere creșterea costurilor de furnizare a serviciilor de comunicații electronice (...), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%, reprezentând valoarea IAPC comunicată de Eurostat”, arată notificarea remisă de Vodafone România.

A doua majorare într-un an

Nu este prima ajustare tarifară operată de companie în ultima perioadă. În vara anului trecut, Vodafone a aplicat o creștere de 1,3 euro (TVA inclus) pentru abonamentele de telefonie mobilă, justificând măsura prin dorința de a menține standarde ridicate de calitate în furnizarea serviciilor.

Noua indexare vine într-un context economic în care operatorii de telecomunicații invocă presiunea costurilor și inflația ridicată drept principale cauze ale ajustărilor de preț.

Orange aplică aceeași indexare din aprilie

Și Orange România, liderul pieței locale de telecom, a anunțat recent că va majora tarifele cu același procent de 6,8%, începând cu data de 6 aprilie 2026. Compania a subliniat că decizia vine în urma evoluției inflației, care a fost de 8,6% în decembrie 2025, potrivit Eurostat.

Tot în 2025, Orange a modificat tarifele abonamentelor YOXO, serviciul său digital, trecând de la prețuri exprimate în lei la tarife raportate în euro, facturate în continuare în moneda națională.

Tendință tot mai vizibilă pe piața telecom

Indexarea tarifelor în funcție de inflație devine o practică tot mai frecventă pe piața românească de telecomunicații. Atât Vodafone, cât și Orange justifică măsura prin creșterea costurilor operaționale și dorința de a asigura continuitatea serviciilor la standarde înalte.

Clienții vor vedea noile tarife aplicate în facturile emise în perioada următoare, conform calendarului specific fiecărui operator.