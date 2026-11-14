România câștigă definitiv procesul Roșia Montană, fără să plătească despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari

România a obținut o decizie definitivă în litigiul internațional privind Roșia Montană, evitând plata unor despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate de investitori străini.
Ministerul Finanțelor a anunțat sâmbătă că România a câștigat definitiv acțiunea în anulare formulată împotriva hotărârii arbitrale din dosarul Roșia Montană. Decizia Comitetului ad-hoc, pronunțată pe 13 noiembrie 2026, epuizează ultima cale de atac prevăzută de Convenția ICSID (Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferențelor Legate de Investiții), făcând astfel definitivă și obligatorie hotărârea prin care pretențiile reclamantului au fost respinse integral.
Conform comunicatului ministerului, Comitetul a dispus ca reclamanții să plătească cheltuielile aferente procedurii de anulare. Litigiul viza modul de implementare a proiectului minier aurifer de la Roșia Montană și a durat mai mult de un deceniu, de la înregistrarea cererii de arbitraj în 2015 până la închiderea definitivă a dosarului.
Investitorii susțineau că România a încălcat acordurile bilaterale pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate cu Canada (ratificat prin Legea nr. 356/2009) și cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr. 109/1995). Pe această bază, au solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, suma reprezentând circa 1,5% din produsul intern brut al României estimat pentru anul 2026. Această cerere constituia cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva statului român într-un arbitraj internațional.
Tribunalul arbitral a stabilit inițial, pe 8 martie 2024, că România nu a încălcat nicio obligație asumată prin cele două tratate bilaterale de investiții și a respins în totalitate pretențiile reclamantului. Procedura de anulare, singura cale de atac disponibilă în sistemul ICSID, s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026. Reclamanții au invocat o constituire necorespunzătoare a tribunalului și abateri grave de la normele fundamentale de procedură, cereri care au fost respinse de Comitet.
Rezultatul procesului confirmă că deciziile autorităților române privind protecția mediului, a patrimoniului cultural și a intereselor comunităților locale au fost luate în conformitate cu cadrul legal. Peisajul minier de la Roșia Montană, înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 2021, rămâne protejat, iar România nu va suporta costuri pentru apărarea acestor valori.