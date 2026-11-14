Actualitate· 2 min citire

Antibiotice Iaşi schimbă conducerea executivă

Antibiotice SA Iași

Antibiotice SA Iași

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea Financiara ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 11:26

Antibiotice SA Iași va avea un nou director general și un nou director financiar, după ce Consiliul de Administrație a aprobat numirea unor interimari, în urma plecării lui Ioan Nani și a pensionării Paulei Luminița Coman.

Consiliul de Administrație l-a desemnat pe Mircea-Bogdan Babici în funcția de director general interimar, începând cu 4 decembrie 2026. Acesta îl va înlocui pe Ioan Nani, care a renunțat atât la mandatul de director general, cât și la cel de administrator executiv.

Mircea-Bogdan Babici face parte din conducerea Antibiotice din mai 2026, când a fost numit director general adjunct. Este doctor în economie și are peste 25 de ani de experiență în sectorul financiar-bancar, în funcții de conducere. În cadrul companiei coordonează activitățile financiare, guvernanța corporativă, managementul riscurilor, securitatea cibernetică și transformarea digitală.

Totodată, Consiliul de Administrație a declanșat procedura de selecție a directorului general, al cărui mandat va fi valabil până la 15 aprilie 2029.

O schimbare va avea loc și în conducerea financiară a companiei. După pensionarea Paulei Luminița Coman, care a ocupat funcția de director financiar timp de 15 ani, Consiliul de Administrație a desemnat-o pe Mihaela Nițu în funcția de director financiar provizoriu, începând cu 14 noiembrie 2026, pentru cel mult cinci luni.

Mihaela Nițu are peste 17 ani de experiență în domeniul financiar-contabil, dintre care 11 ani în cadrul Antibiotice. În ultimii șapte ani a coordonat activitatea financiară și de analiză economică a companiei, fiind responsabilă de bugetare, fluxuri de numerar, relația cu băncile și finanțarea activităților curente și a investițiilor.

Și pentru această funcție a fost declanșată procedura de selecție, mandatul directorului financiar care va fi numit definitiv urmând să se încheie la 15 aprilie 2029.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe