Somajul tehnic limitat la 4.072 de lei!

Cuantumul indemnizatiei pentru somajul tehnic nu trebuie sa depaseasca 75% din salariul mediu brut, respectiv cel mult 4.072 de lei, suma din care se vor plati contributiile de asigurari sociale, contributiile la sanatate si impozitul, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Muncii Alin Ignat, responsabil cu coordonarea activitatii Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si a agentiilor judetene de resort, anunta Agerpres.

„Din punct de vedere al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, vorbim de trei categorii de beneficiari. In prima categorie, care face referire la alti profesionisti, atat in Ordonanta Guvernului nr. 30, cat si in Ordonanta de Urgenta nr. 32, care a venit cu unele modificari, se incadreaza foarte multe categorii – de la persoane fizice autorizate la intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, dar si alte tipuri de activitati cum sunt cabinetele individuale de medicina dentara, cabinetele psihologice si alte astfel de activitati. Cat priveste cuantumul indemnizatiei pentru aceasta categorie, vorbim despre 75% din castigul salarial mediu brut, mai exact de o suma de 4.072 de lei. Din aceasta suma, se vor plati contributiile de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate si impozit. Felul in care se vor plati aceste contributii, termenul la care se vor plati si modalitatea vor fi reglementate in zilele urmatoare printr-un ordin comun al ministrului Muncii cu ministrul Finantelor Publice”, a spus Ignat, intr-o conferinta de presa, scrie Agerpres. Modalitatea de plata a acestor indemnizatii va fi in contul bancar, iar termenul de plata este 10 zile de la data primirii solicitarii.