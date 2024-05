Scenariu bombă vehiculat pe piața energiei din România. Gigantul E.ON ia în calcul o posibilă retrage din sectoarele de gaze și energie electrică). Informația a fost confirmată de directorul general al companiei, pentru un portal de specialitate.

„De fapt, spun că vom explora opțiunile noastre. (…) până când nu am explorat opțiunile noastre nu vom lua o decizie. Dar, motivul este profilul de risc și randament. Vom decide de fapt asupra opțiunilor odată ce avem ofertele și până atunci nu luăm nicio decizie”, a explicat Leonhard Birnbaum, CEO E.ON, pentru portalul de specialitate InvesTenergy.

Directorul general al companiei a vorbit despre o serie de riscuri privind activitatea în România.

„Riscul pe care îl aveam în afacerea de furnizare din România era atât de masiv încât a fost cu adevărat complet în 2022 și la începutul anului 2023. Și așa ne uitam la asta și am spus că pierdem într-un an ceea ce am fi putut câștiga în 20 de ani. Și asta este inacceptabil”.

Potrivit informațiilor și surselor citate de presa român, locul lăsat liber de E.ON ar putea să fie luat de Romgaz, compania la care statul român este acționat majoritar devenind astfel un jucător și mai important pe piață.

Ieșirea E.ON de pe piața din România ar fi un doilea eveniment de asemena amploare, după plecarea italienilor de la Enel, care și-au cedat activitățile grecilor de la PPC.

