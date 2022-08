Scandal URIAȘ. Peste 1 milion de români pot rămâne fără curent. Lider sindical: „Trebuie introdusă starea de urgență în sistemul energetic național”

Angajații Complexului Energetic Oltenia amenință că opresc lucrul și fac apel la premierul Nicolae Ciucă. Sindicaliștii susțin că un milion de români ar putea rămâne fără curent electric, dacă unul dintre grupurile energetice ale Termocentralei Rovinari ar fi închis, iar acest pericol este iminent pentru că cea mai mare carieră de lignit din țară a fost închisă.

Cei de la Complexul Energetic Oltenia, care au în subordine cariera de la Roșia, au declarat recurs, dar magistraţii nu au considerat judecarea ca fiind una urgentă. Sindicatele sunt şi ele uimite de faptul că această activitate este stopată acum.

Prreședintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pârvulescu, a declarat pentru Realitatea Plus că România intră în criză și este nevoie de introducerea stării de urgență în sistemul național energetic.

„De acum peste un an de zile am declarat că ce se întâmplă la Complexul Energetic Oltenia (CEO) va afecta întreaga țară, nu doar pe angajații complexului.

Acum un an și ceva spuneam că tot ce se întâmplă cu Complexul Energetic Oltenia nu va lovi doar în salariați, ci și în români, în general. Sunt anumite organizații de mediu, cu sedii în state membre ale Uniunii Europene și care sunt lăsate de instituțiile românești să-și facă de cap. Aceste organizații duc, pur și simplu, o luptă cu companiile care produc energie pe cărbune. Asta deși, din păcate, în țările lor de origine, energia încă este produsă în centrale clasice, pe cărbune. Vinovat e statul român care vede situația de criză din energie, dar nu face nimic. Ne apropiem de o iarna grea și nu e posibil să lași lucrurile așa. Cum am ajuns la actualele prețuri de pe piața de energie? Este inadmisibil! Pe producția din cărbune suntem taxați pentru poluare, dar în rest, prețurile producției nu au crescut așa de mult. Este nevoie de o reglementare urgentă în sistemul energetic național, altfel, românii vor plăti tot mai mult pentru facturi”, spune liderul Federației Naționale Mine Energie.

Dumitru Pârvulescu spune că profiturile înregistrate de companiile care activează pe piața de energie din România sunt atât de mari încât le depășesc pe cele înregistrate de cei care fac trafic de arme.

„Profitul din energie este mai mare ca la traficul de arme”

„Suntem foarte săraci, iar guvernul trebuie să ia decizii. În momentul de față, 4,2 milioane de români consumă 83 de kilowați pe lună. Este nevoie de introducerea stării de urgență. Nu mai putem vorbi de piață liberă. Nu e normal ca firmele din energie să aibă profituri care sunt mai mari ca în traficul cu armament. Produci cu 200 de lei și vinzi cu 2000 de lei. Cetățeanul plătește prin factură, dar și inflația generată de creșterea prețurilor. O țară cu resurse energetice mari ca ale României a ajuns in criză”, a declarat liderul de sindicat.

„Nu a fost nevoie de Ucraina ca să avem criză energetică în România”

Bogdan Hossu, liderul organizației sindicale „Cartel Alfa” consideră că, prin deciziile de subvenționare date de guvern s-a făcut un simplu transfer de bani care a îmbogățit companiile care activează pe piața de energie din România.

„Justiția e în vacanță, în această perioadă, și nu are priorități clare. Legat de măsura de compensare a facturilor, am făcut o plângere la DNA pentru că valida prețurile exorbitante, iar transferul de bani a îmbogățit. Iar asta s-a văzut în profiturile companiilor din energie, raportate pentru anul trecut, care s-au dublat, fiind rezultatul unei politici de suprataxare. Statul a câștigat cel mai mult din această suprataxare. A fost o chestie speculativă, nu a fost nevoie de Ucraina ca să avem criză energetică în România. Ce politică verde facem, dacă nu producem pe cărbune, dar importăm energie din țări care produc doar din cărbune”, a declarat Bogdan Hossu la Realitatea Plus