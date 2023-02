Scandal uriaș în dosarul Romarm – Pițurcă. Fostul ministru Claudiu Năsui acuză un fake news la adresa

Controversă uriașă în cazul fostului ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui. În spațiul public a fost lansat un document din care ar reieși că acesta ar fi cercetat penal în legătură cu afacerea măștilor de la Romarm. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Claudiu Năsui a afirmat că este ținta unei campanii de discreditare, în baza unor documente pe care le consideră false, tocmai pentru a fi distrasă atenția de la acuzațiile pe care le-a făcut la adresa directorului Romarm, Gabriel Țuțu. Năsui a mai afirmat că este pregătit să-i dea în judecată pe cei care au sugerat că ar avea vreo legătură cu dosarul care îi are ca protagoniști pe Victor și Alex Pițurcă.

În documentul care a provocat scandalul și a cărui veridicitate nu poate fi stabilită, se spune că la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție există un dosar de urmărire penală față de ministrul Claudiu Năsui, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de codul penal pentru favorizarea infractorului, ascunderea sau distrugerea de probe din anchetă şi neglijenţă în serviciu.



Potrivit postului respectiv, Năsui ar fi trimis controale la alte instituții și n-ar fi luat în considerate notele Corpului de Control din subordinea sa.



NĂSUI: GABRIEL ȚUȚU AVEA UN CONTRACT DE DIRECTOR ILEGAL DE FAVORABIL LUI



În replică, într-o intervenție la Realitatea Plus, fostul ministru a afirmat că tot ce s-a prezentat pe seama sa este un fake news și va depune o sesizare la CNA și va da în judecată postul TV.



„Am trimis Corpul de control și la alte firme, nu doar la Romarm. Am trimis la mai multe firme, asta nu e niciun secret, chiar eu am declarat acest lucru. Am vrut să-l dau afară nu numai pe Gabriel Țuțu, ci pe toți directorii companiilor de stat din subordine Min. Economiei. La el (Țuțu – N.R.) am remarcat faptul că avea un contact de mandat de director general ilegal de favorabil lui si am cerut sfatul specialiștilor pentru a nu ne trezi în situația ca statul să-i plătească numeroase salarii compensatorii. Contractul era făcut de ministrul de dinaintea mea, iar succesorul meu, Virgil Popescu, a stopat procedurile inițiate de mine,” a declarat deputatul USR Claudiu Năsui.



Aceasta a precizat că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului și va da în judecată postul de televiziune Antena 3, acuzând un fake news la adresa sa.



„Deloc întâmplător, Antena 3 nu a prezentat integral așa zisul document de începere a urmăririi penale, ci doar primele două paragrafe. Se vede că am deranjat multă lume. Nu e o coincidență că minciuna aceasta apare fix în ziua în care am dat declarații la DNA în calitate de martor. Nu doar că nu sunt urmărit penal, dar sunt denunțător și martor în mai multe procese penale deschise tocmai pentru neregulile pe care le-am găsit când am preluat Ministerul Economiei. Scopul minciunii (…) este, probabil, acoperirea dosarului privind măștile din pandemie în care am fost citat, chiar luni, ca martor. Voi sesiza CNA și voi da în judecată Antena 3 pentru că nu poți să livrezi astfel de mizerii publicului și să scapi nesancționat”, a declarat Năsui la Realitatea Plus.



Parlamentarul USR a mai afirmat că în timpul mandatului de ministru al Economiei „a fost șicanat prin depunerea de plângeri penale pe tot felul de motive închipuite”, care nu s-au finalizat prin începerea urmării penale.