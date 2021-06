Românul care are o afacere similară cu cea a miliardarului Bill Gates

Proiectele pe energie incluse în PNRR de către Guvern au fost depuse de către Romgaz. Două dintre aceste proiecte strategice ale României, de la Constanța și Halânga, din județul Mehedinți, sunt în parteneriat privat cu o firmă din holdingul condus de către Gabriel Comănescu, GSP, un grup de companii care a câștigat licitații de exploatare a gazelor în Turcia, Orientul Mijlociu, Marea Nordului și Mexic.

„În primul rând, GSP Power face parte din grupul GSP, un proiect integrator de proiecte atât pe mare, cât și pe uscat. Avem experiență în astfel de proiecte, nu e diferență mare între mare și uscat. Avem experiență pe proiecte nu în România, proiecte cu amplitudine mai mare decât asta am avut în Africa de Sud, în Mexic, în Marea Nordului, în Grecia și ne apropiem cu brio de proiectul Black Sea Oil&Gas, a cărui valoare o cunoașteți din piață, e un proiect de anvergură mult mai mare decât ambele proiecte din PNRR.

De altfel, GSP Power este promotorul acestui concept inovativ care folosește tehnologie de ultimă generație. În cele două centrale vor fi folosite inclusiv gaze naturale extrase din Marea Neagră, astfel încât România nu va mai fi nevoită să importe gaze din Rusia. În plus, vor fi folosite fotovoltaicele, va fi produs hidrogen iar emisiile de dioxid de carbon vor fi reduse. Mai mult, dioxidul de carbon este captat și va alimenta un complex uriaș de sere. Astfel, pe lângă energia electrică vitală pentru România, în condițiile în care suntem nevoiți să importăm energie, datorită acestui proiect se vor produce și alimente de calitate.

Tehnologia acestor sere pe verticală e o tehnologie folosită în industria aerospațială, de NASA, elimina riscul naturii, intemperii, insecte, aceste sere au climat foarte bun și elimina cataclismele naturale. Am văzut că fermierii folosesc pentru fotosinteză CO2 ul, pe care și-l produceau prin arderea gazului sau arderea LPG-ului sau orice din generatoare, îl injectau în sere. Din acele sere, în combinație cu căldură, în combinație…ce trebuie? Îi trebuie CO2, îi trebuie căldură, energie electrică și apă, plus forță de muncă plus semințele. Și atunci am început să ne uităm lângă centrale. CO2 îl reducem, se duce în sere, am rezolva o problema cu decarbonizarea. Punctul doi, avem căldură, la noi e energia reziduală pe care o ducem în sere. Mergem mai departe, energia electrică, nu mai avem taxe de transport, o băgăm direct din stații. Apă oricum o avem că o folosim în hidrolizoare. Și toate astea adăugate creează o valoare fantastică pentru producția agricolă, pentru partea de sere.

Planul Național de Redresare și Reziliență finanțează numai proiecte sută la sută verzi! În consecință, partea de turbine necesară unui astfel de complex energetic este făcută pe banii GSP Power – peste 180 de milioane de euro. Nici construcția de sere nu este finanțată de prin PNRR, ci tot de către privat, fapt care înseamnă o infuzie de capital în economia locală.

Că să înțelegem, vorbim de zona de centrală, cu zona de hidrogen, turbină, hidrogen și CO2. Serele nu sunt acolo. Pe partea de PNRR, nu este clar. În momentul de față, noi am aplicat, că și altii, nu avem o favoare deosebită. Dacă va uitați atent, mai sunt companii acolo prin PNRR, mai sunt și fundații, care numără ratele. Este un parteneriat între noi și Romgaz, posibil pe partea de turbină, din câte se pare, să finanțeze până la 50% în anumite condiții și la partea de hidrogen și captare de CO2, nu se știe, sunt încă discuțîi la nivel european. Ceea ce înseamnă că cealaltă cota parte este finanțată, practic, din fonduri proprii sau fonduri atrase. În finanțare și în acest pachet de parteneriat cu Romgaz vor mai fi și alți parteneri: fonduri de investiții, bănci, nu am voie să fac dezvăluiri, dar va spun că sunt în momentul de față sunt inteniîi mari.

Suma de contract a serelor este egală cu cealaltă suma. Serele sunt foarte scumpe, vorbim de o investiție în sere care este foarte mare. Serele, în general, lângă fiecare centrală, vorbim de cele de lângă Constanța și Halânga, vor ajunge fiecare la peste 200 de milioane.

Tocmai pentru a folosi gazele naturale pe care le deține, Olanda a investit mai multe miliarde de euro în dezvoltarea capacităților de captare a dioxidului de carbon, folosind tehnologii nepoluante, de înaltă performanță. Aceste tehnologii sunt folosite în acest moment în Olanda, Germania și în Asia. În România, inovația este capacitatea de a pune toate aceste tehnologii să lucreze împreună.

De peste un an de zile, tot studiem. E o echipa întreagă de ingineri, români, nemți, olandezi, suedezi care lucrează și fiecare a mai venit câte ceva. Totul a plecat din această nebunie a certificatelor CO2. Vorbim de tehnologie verde, nu e simplu doar să produci hidrogen, ci să vedem ce facem cu captarea de CO2. Noi am văzut această idee de a produce alimente fantastică. Pe lângă sere, este implicația socială. Noi dacă ne ducem, ne ducem în zone, va spuneam mai devreme, nu întâmplător am ales 3 locații, sunt aproape de aeroporturi, pentru că noi gândim să facem exportul de produse agricole, de unde noi eram importatori sper să devenim exportatori. M-am uitat și la o zona socială. Reușim prin inovație și prin oamenii pe care-i avem să facem aceste pr până la capăt. Unde nu știm și nu avem posibilitatea, importăm know – how, însemnând cumpărăm inginerii. Am reușit să facem o echipa foarte puternică de project management și să asimilăm inginerii aici.

În acest moment, GSP este compania care construiește primul proiect de exploatare de gaze din Marea Neagră, după 34 de ani! GSP este aproape de finalizare și cu stația de tratare gaze de la Midia. Grupul de companii a derulat astfel proiecte care depășesc 3 miliarde de dolari în ultimii 15 ani. Prin noul proiect va fi întărită securitatea energetică a României, vor fi create mii de locuri de muncă, iar România va reprezenta avangardă tehnologică în Europa.” a afirmat omul de afaceri Gabriel Comănescu, în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS.