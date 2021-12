România, pe primul loc în UE la evaziunea din TVA. Ce măsuri anunță ministrul Adrian Câciu

România este campioana Europei la evaziunea din TVA. Mai mult de o treime din acești bani dispar înainte să fie încasați de stat.

Gaura este de 35 de miliarde de lei și reprezintă aproape 3% din PIB. Suma, dacă s-ar încasa, ar putea fi suficientă pentru majorarea pensiilor cu 40% cum prevede legea. Banii dispar din cauza evaziunii, a fraudei, a falimentelor sau pentru că încă se obțin de avantaje fiscale necuvenite.

Adrian Câciu, noul ministru al Finanțelor a anunțat, în exclusivitate la emisiunea România la Apel de la Realitatea PLUS, măsuri dure pentru evazioniști dar și pentru multinaționalele care nu virează către stat contribuțiile din salariile angajaților.

„Presiunea va fi pe colectare. Avem bani în zona de companii de stat care nu se colectează. Avem bani în zona de companii private pe stopaj la sursă. Adică nu sunt banii companiilor, sunt banii oamenilor și banii statului. Iar chestiunea asta va fi toleranță zero pentru că stopajul la sursă nu se încasează. Nu putem să ne permitem s-o luăm ușor și „Pas cu pas” 5 puncte procentuale este target-ul pe care vreau să-l discut cu colegii mei din echipa din minister să-l atingem la finalul lui 2022. Adică o încasare mai mare cu 10-15 miliarde de lei în plus la TVA”, a declarat ministrul Finanțelor la Realitatea PLUS.

