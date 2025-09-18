Guvernul a prelungit cu trei luni termenul de trecere obligatorie din sistemul de evidențiere a salariaților Revisal la platforma Reges-Online. Decizia a fost luată în urma unui val de sesizări din mediul de afaceri, care semnalau faptul că sistemul are o interfață complicată, dă frecvent erori și nu funcționează așa cum s-a anunțat. La începutul lunii septembrie, ministrul Muncii, Florin Manole, se lăuda că REGES este mult mai eficient și deja îi avertiza pe angajatori să respecte termenul limită de 1 octombrie pentru a transfera datele.

Guvernul a amânat trecerea obligatorie de la Revisal la platforma Reges-Online până la 1 ianuarie 2026, hotărârea fiind adoptată în ședința de joi, 18 septembrie. Chiar ministrul Muncii a precizat că decizia a fost luată pentru „a evita un blocaj operațional, în condițiile în care doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția”.

Anunțul vine la scurt timp după ce mai multe organizații ale specialiștilor din HR, cum este Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, au depus oficial o solicitare de prorogare a termenului, invocând numeroase probleme.

„În numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați, am transmis Guvernului, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o cerere fermă de prelungire a termenului de conformare prevăzut de art. 11 din HG nr. 295/2022, până la data de 31 decembrie 2025, pentru ca platforma REGES-ONLINE să poată fi utilizată în condiții optime, fără riscul sancțiunilor și fără a întârzia angajările.

Solicitarea noastră se bazează pe problemele tehnice semnalate de comunitatea profesională: întârzieri în autorizarea accesului, erori de funcționare, lipsa unui manual oficial de utilizare și riscul de a califica drept „muncă nedeclarată” situații în care angajatorii nu au putut înregistra salariații din cauze neimputabile lor”, se arată în comunicatul UNELM, prezentat de profit.ro.

Ministrul Florin Manole despre REGES: Totul este deja în sistem, este rapid și simplu

Disfuncționalitățile semnalate de profesioniștii din domeniu par să contrasteze cu anunțul făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, la începutul lunii septembrie. Potrivit acestuia, „REGES-ONLINE este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile.”

Chiar în comentariile postării făcute de Florin Manole, un expert contabil și în Legislația Munciiîi îi atragea atenția ministrului de resort că sistemul are probleme.

Ce este Reges și de ce este mai eficient decât Revisal?

Registrul online oferă o bază solidă pentru transparență, eficiență administrativă și elaborarea unor politici publice bine fundamentate, se arată pe pagina Inspecției Muncii.

Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților) este baza de date electronică oficială gestionată de Inspecția Muncii, în care angajatorii din România sunt obligați să înregistreze toate contractele individuale de muncă și modificările acestora.

Conform celor mai recente informații disponibile, în Revisal sunt:

Aproximativ 6,7 milioane de contracte individuale de muncă;

Aproximativ 750.000 de angajatori.

După ultimele modificări comunicate de guvern, toate aceste informații trebuie transferate în noul sistem Reges – Online până la 1 ianuarie 2026.