Raport devastator al Comisiei Europene. Firmele din România plătesc cel mai mare preț la energie din întreaga Uniune Europeană

Un raport al Comisiei Europene scoate la iveală dezastrul din piața de energie de la noi din țară. Astfel, firmele din România plătesc cel mai mare tarif per kilowatt din Uniunea Europeană.

Companiile din România şi Ungaria plătesc cele mai mari preţuri la energie din Uniunea Europeană, de aproape trei ori mai mari decât cele plătite de firmele din Finlanda, arată raportul anual privind piaţa unică şi competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeană, transmite DPA.



Potrivit documentului, preţurile la energie în UE au crescut semnificativ după debutul invaziei ruseşti în Ucraina, în urmă cu doi ani. Preţul mediul plătit de o companie de talie medie din UE a crescut până la 0,21 euro per kilowat-oră (KWh) în 2023, de la 0,18 în 2022.



Companiile mijlocii din România plătesc cele mai mari preţuri la electricitate din UE, la 0,33 euro per KWh, urmate de cele din Ungaria, care plătesc 0,30 euro per KWh. La polul opus, cele mai mici preţuri au fost identificate în Finlanda şi Portugalia, la 0,10 euro per KWh.



Raportul Executivului comunitar subliniază că Marea Britanie a înregistrat creşteri mult mai dramatice în timp ce în SUA preţurile la energie au rămas la un nivel redus.



De asemenea, în cazul Uniunii Europene, ponderea energiei din surse regenerabile a crescut până la 23,02% în 2022, arată raportul Comisiei. Comparativ, în anul 2020, ultimul an pentru care există date comparabile, ponderea energiei din surse regenerabile era de două ori mai mare în UE decât în SUA şi Japonia.



Uniunea Europeană şi-a stabilit ca obiectiv pentru anul 2030 pentru ca 42,5% din energia utilizată să provină din surse regenerabile.