Populația României continuă să scadă, potrivit ultimelor date publicate de INS

Sporul natural al populației, adică diferența dintre nașteri și decese, a continuat să fie negativ și în luna iulie, potrivit datelor publicate, joi, de către Institutul Național de Statistică.

Sporul natural negativ s-a accentuat în luna iulie 2020 faţă de iulie 2019 (-5002 persoane, comparativ cu -2223 de persoane).

În luna iulie 2020, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 11276 persoane, iar în mediul rural decesul a 11141 persoane. Faţă de aceeaşi lună din 2019, numărul deceselor a crescut cu 1389 persoane în mediul urban și cu 723 persoane în mediul rural.

Astfel, numărul persoanelor care au murit în iulie 2020 a fost cu 2112 mai mare faţă de aceeași lună a anului trecut.

Numărul născuţilor-vii înregistrat în luna iulie 2020 a fost mai mic cu 667 comparativ cu aceeaşi lună din 2019.

COMPARAȚII CU LUNA PRECDENTĂ

Numărul deceselor înregistrate în luna iulie 2020 a fost de 22417, cu 1344 decese mai multe decât în luna iunie 2020, iar numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna iulie 2020, a fost de 101 copii, în creştere cu 18 decese sub 1 an faţă de luna iunie 2020, potrivit INS.

Numărul nașterilor, în iulie 2020,a fost de 17415 copii, cu 2629 mai mulţi copii decât în iunie.