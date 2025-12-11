Sediul european al Temu din Dublin a fost percheziționat săptămâna trecută de autoritățile de reglementare ale UE, din cauza îngrijorărilor legate de potențialele subvenții acordate de statul chinez retailerului online.

„Putem confirma că Comisia a efectuat o inspecție neanunțată la sediul unei companii active în sectorul comerțului electronic din UE, în baza Regulamentului privind Subvențiile Străine”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei, citat de Reuters.

Comisia nu a numit compania și nici nu a precizat unde a avut loc percheziția.

Temu nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.



Perchezițiile are loc pe fondul îngrijorării crescânde din cadrul UE cu privire la importurile ieftine din China, întrucât livrările de comerț electronic cu valoare redusă au inundat blocul datorită unei scutiri vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, ceea ce, potrivit comercianților cu amănuntul europeni, oferă platformelor precum Temu și Shein un avantaj neloial.

Temu a atras zeci de milioane de cumpărători la nivel global pe platforma sa online, unde vinde de la smartphone-uri la pilote și colanți la prețuri extrem de mici, determinând Amazon să lanseze serviciul concurent „Amazon Haul”.