OMV, la un pas de ieșirea din Neptun Deep – Presiunile ascunse făcute de austrieci, elementul-cheie din strategia pe care o au

Discuțiile tensionate dintre OMV și premierul Marcel Ciolacu, litigiul internațional de la Paris, dar și faptul că valorificarea gazelor din Marea Neagră se va face după 2027 sunt cele trei semne că exploatarea gazelor nu ar mai fi foarte profitabilă pentru compania austriacă, avertizează experții din domeniu. În plus, întârzierea exploatării gazelor aduce prejudicii și sectorului public, atâta vreme cât statul are, potrivit legii, drept de preemțiune. Adică, are prioritate pentru a cumpăra gazele extrase din Marea Neagră. Dacă termenul larg avansat de OMV ar însemna o ezitare, atunci compania austriacă ar avea variante să iasă din contractul de exploatare a gazelor din Marea Neagră, concesiune obținută în urmă cu 23 de ani.

Este, însă, posibil acest lucru? Ei bine, potrivit unei analize realizate de Europa liberă, ar putea fi vorba de rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pe care Petrom îl are din anul 2000, iar o a doua soluție ar fi vânzarea participației.

În cazul rezilierii, OMV Petrom ar evita să facă investiții între 2 și 3 miliarde de euro doar pentru a ajunge la valorificarea gazelor în 2027. O economie importantă, în condițiile în care prețurile gazelor au scăzut cu 50% față de anul trecut, iar după 2027 Banca Mondială estimează că vor fi mai mici cu aproape 30 de procente față de prezent. Practic, OMV ar minimaliza pierderile. Însă teoretic, OMV nu poate renunța la contractul de exploatare a gazelor din Marea Neagră fără acordul României, reprezentantă de Agenția Națională a Resurselor Minerale și compania de stat Romgaz, potrivit Europa Liberă.

OMV a început în acest an și un proces cu statul român la Curtea Internațională Comercială de la Paris. Subiectul disputei este că țara noastră, prin ANRM, nu a respectat contractul de concesiune semnat în anul 2000. Nu se știe, însă, dacă un eventual verdict favorabil OMV ar oferi dreptul companiei să renunțe la contractul de exploatare sau de vânzare a participației fără acordul statului român.

„Nu cred că acest proces este unul care să poată duce la ruperea contractului”, este de părere fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu. Totodată, Nicolescu, este sigur că OMV nu va renunța la licență decât dacă își va vinde cota de 50% pe care o deține în perimetrul Neptun Deep.

„Romgaz a cumpărat 50% din concesiune cu peste un miliard de dolari. Prin urmare și OMV ar putea obține un miliard de dolari, în loc să renunțe la concesiune. Mai ales că, până acum, compania a investit în acest proiect”, a explicat Răzvan Nicolescu pentru Europa Liberă.

Și Dumitru Chisăliță, fost director Romgaz, crede că OMV nu va renunța la concesiune. „OMV Petrom cred că analizează mai curând avantajele investiționale în proiect: de la creditarea bancară și până la contextul internațional al prețurilor”, este opinia acestuia.

Premierul Marcel Ciolacu a avut recent o întâlnire cu managementul grupului austriac, Alfred Stern. După discuții, prim-ministrul a clamat că nu poate ajuta cu nimic OMV, grup care ceruse renunțarea la plata taxei de solidaritate. OMV Petrom a achitat 300 de milioane de euro în contul acestei taxe.

Totodată, prin Acordul de la Paris, statele membre UE și-au impus ca până în 2050 să nu se mai folosească energie pe bază de combustibili fosili. După 2030, se va trece la ultima fază a aplicării acestui plan, prag de la care prețul petrolului și al gazelor ar putea să scadă. Grupul OMV și-a asumat să respecte prevederile Acordului de la Paris.

Sursa: Realitatea Financiara