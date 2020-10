Mohammad Murad începe să-și închidă din hoteluri

Milionarul care a făcut bani buni în pandemie pune lacătul pe ușă chiar sursei de profit. Mohammad Murad, prosperul om de afaceri de origine libaneză, a decis să închidă hotelul din Nordul Capitalei de pe urma căruia a scos sume enorme în starea de urgență. Totul, la o lună după ce candidatul la Primăria Mangalia a pierdut alegerile. Murad a reușit să obțină un contract consistent pentru ca acest hotel să asigure izolarea și carantinarea suspecților COVID.

Omul de afaceri Mohammad Murad a decis ca întreaga afacere din nordul Capitalei să fie închisă.

Reporter: Hotelul este închis?

Muncitor: Da!

Reporter: De când?

Muncitor: Nu știu exact, aproximativ o săptămână de când e închis.

Omul de afaceri libanez susține că, de fapt, renovează hotelul. Cu toate acestea, angajații îl contrazic.

„Profitam de situația care e acum, am depus pentru renovare că mai schimb un pic in interior. Daca gradul de ocupare e mic, acum e momentul sa faci renovare,” a explicat omul de afaceri pentru Realitatea Plus.

Hotelul a devenit celebru la începutul acestui an, atunci când, pe fondul epidemiei de coronavirus, a găzduit persoane care reveneau în România din zonele de risc. Concret, omul de afaceri a reușit să convingă autoritățile că toți cei care trebuie să fie izolați sub supraveghere medicală să fie cazați la el in hotel. Miza? Cei 300 de lei plătiți de Guvern pentru fiecare zi în care o persoană aflată în carantină este cazată în unitatea hotelieră.

Omul de afaceri Mohammad Murad a devenit cunoscut ca fiind cel mai mare antreprenor în turism din România. El deține mai multe hoteluri. atât în București, cât și la malul mării dar și restaurante sau afaceri cu haine. Murad are o avere estimată la peste 130 de milioane de euro.

Mohammad Murad a pornit afacerile imediat după Revoluție, investind într-un fast-food cu specific libanez. La alegerile locale din acest an, Mohammad Murad a vrut să devină primarul Mangaliei, după ce, inițial, și-a dorit să candideze la Constanța. El a pierdut alegerile cu un scor de doar 35%, deși a fost susținut de 7 formațiuni politice.

Sursa: Realitatea Financiara