Ministrul Energiei: Problemele minerilor se rezolvă până la sfârșitul săptămânii

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat joi că situația restanțelor către minerii din Valea Jiului a fost rezolvată, dar că trebuie avute în vedere și soluții pe termen mediu. Popescu a criticat abordările populiste legate de proteste, precizând că el se va duce în Valea Jiului să discute cu fiecare în parte după ce soluţiile vor fi gata.

„Situaţia minerilor este rezolvată, sunt două acte normative, unul care le rezolvă problemele de natură salarială şi celălalt care rezolvă problemele care nu sunt de natură salarială. În aceste zile, în această săptămână, se rezolvă aceste probleme„, a arătat Popescu.

Jurnaliştii au dorit să afle dacă oficialul se va duce în Valea Jiului.

„Eu am spus că atunci când soluţiile sunt gata, sunt pregătite, mă voi duce să discut cu fiecare în parte, în Valea Jiului. Dacă ne uităm în urmă, sâmbătă şi duminică nu era rezolvate problemele care nu sunt de natură salarială şi am stat şi am discutat cu sindicatele de la toate minele, şi eu şi premierul, să căutăm soluţii. Acestea au fost găsite luni. Deci în momentul când am găsit soluţiile pe termen scurt, le-am anunţat”, a spus ministrul, citat de Agerpres.

Popescu a precizat că, în opinia sa, problemele trebuie rezolvate şi pe termen mediu.

„Eu nu vreau să fac promisiuni pe care nu le pot acoperi şi cred că ceea ce s-a întâmplat în weekend în Valea Jiului, acele promisiuni populiste de la alţi colegi de la alte partide nu-şi aveau rostul. Minerii sunt oameni oneşti, simpli, cărora trebuie să le spui soluţii, să le spui direct, nu să-i păcăleşti sau să-i minţi. Eu n-o să fac niciodată asta şi când avem toate soluţiile pregătite o să merg să le discut..