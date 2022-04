Ministrul economiei la uzina Dacia: Prioritatea noastră este să menținem oamenii pe posturi

Ministrul Economiei a fost prezent marți la Uzina Dacia Mioveni, după ce angajații au anunțat proteste.

Florin Spătaru a declarat că susține industria auto din România și caută soluții pentru depășirea situației dificile cu care aceasta se confruntă.

„Mă aflu aici pentru a discuta cu oamenii care muncesc la Uzina Dacia Mioveni. Am avut un dialog constant cu conducerea Dacia, dar am vrut să discut și cu salariații. Știu că pentru depășirea noilor provocări de ordin economic – financiar cu care se confruntă personalul de aici trebuie să avem în vedere mai multe aspecte, dar pentru moment am discutat cu Ministrul Muncii despre necesitatea prelungirii Kurzarbeit. Prioritatea noastră este să menținem oamenii pe posturi”- Florin Spătaru

Ministrul Economiei a răspuns invitației reprezentanților Dacia de a vizita atât platforma de la Mioveni, mai exact cele trei uzine: Montaj Vehicule, Motoare H4, Presaj – TGSE.

Discuțiile au vizat și găsirea de soluții de sprijin pentru Uzina Dacia Mioveni, care a fost nevoită în ultima perioadă să reducă programul de lucru sau chiar să întrerupă activitatea, ceea ce a dus la nemulțumiri în rândul angajaților.

„Industria auto este direct afectată de conflictul militar declanşat în Ucraina, dar şi de criza semiconductorilor, de criza de materii prime critice la care s-a adăugat criza pandemica și cresterea preturilor la energie, dar mă bucur că cei de la Automobile Dacia si Renault Group au făcut eforturi pentru menținerea activității companiei”, a spus ministrul.

Ministerul Economiei are în vedere o serie de măsuri pentru începerea exploatării de materii prime critice pentru producția de semiconductori și investiții în microelectronică prin PNRR, proiect pentru care sunt alocate fonduri de 500 de milioane de euro prin Ministerul Economiei.

