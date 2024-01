Ministrul Agriculturii, promisiuni pentru fermierii care protestează: „Sunt bani pentru a scoate toate firmele din dificultate”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le transmite fermierilor care protestează de 5 zile că, în 2024, „sunt bani pentru a scoate toate firmele din dificultate”.

„În 2024, este pentru prima dată când agricultura are 2% din PIB, în România. Vorbim despre plăți foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus în conferința de presă că, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii nu mai au treabă. Practic, ei erau dezinformați. Ministerul Agriculturii și Guvernul aveau în buget toate revendicările pe care fermierii le cer în momentul de față”, a declarat ministrul Barbu, la un post TV.

Întrebat de ce continuă protestul și de ce manifestanții nu pot ajunge la o înțelegere cu Ministerul Finanțelor, acesta a răspuns: „Din punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, fermierii au spus că nu mai au nicio problemă. Din negocierile pe care le-au avut cu ceilalți colegi, am văzut că s-au înțeles cu dl. Grindeanu, cu dl. Boloș am urmărit astăzi toată ziua intervențiile pe care le-au avut și am înțeles că negocierile au eșuat. Bineînțeles, eu reiau de mâine, de la ora 13.00, întâlnirile cu toate confederațiile, asociațiile și toți fermierii pentru a vedea dacă au și alte revendicări”.

„Nu știu ce solicitări au avut la Ministerul de Finanțe sau dacă erau ale fermierilor, poate erau ale transportatorilor. Vreau să asigur toți fermierii din România că în 2024 sunt bani pentru a scoate toate firmele din dificultate. Avem inclusiv ordonanțe prin care vom aproba suspendarea ratelor foarte mari și chiar venim și cu un credit al fermierilor. Toate sumele acestea sunt prinse în bugetul Min. Agriculturii”, a subliniat Florin Barbu.

Sursa: Realitatea Financiara