Patronatul Brokerilor de Asigurare consideră că autoritățile din domeniu trebuie să facă o analiză temeinică a rezultatului introducerii în septembrie 2022 a conceptului de primă netă de comision de distribuție, pentru RCA. Marii brokerii susțin că formula prin care ASF a permis vânzarea asigurării RCA la prețuri diferite în funcție de cheltuielile de distribuție, este un mecanism dăunător nu doar pentru cei aproximativ 30.000 de intermediari secundari din România ci și pentru clienți și păgubiți, potrivit Economica.

In replica la afirmatia CEO-ului Allianz TiriacAsigurari, potrivit caruia “ Măsura introducerii primei nete a fost în mod cert în avantajul clientului. Practic, comisionul care mergea către distribuitor, merge acum către client, care beneficiază de un preț final mai bun. Cred că asta trebuie să înțeleagă și cei care afirmă că nu se poate vinde în online mai ieftin. Se poate, pentru că nu avem cui să plătim cei 7-8% pe care îl plătim intermediarilor”, PRBAR considera ca trebuie facuta de catre autoritati o analiza temeinica a rezultatului introducerii in Septembrie 2022 a conceptului de prima neta de comision de distributie, pentru RCA.

In cele 18 de luni de functionare in acest mod a pietei de RCA nu s-a observat in mod relevant o majorare a vânzării acestui produs de asigurare pe canalele online ale brokerilor sau asiguratorilor, deoarece achizitia de catre clienti in mod direct presupune munca acestora, dar mai ales asumarea raspunderii pentru auto-emitere corecta, si/sau pentru daunele produse cu o asigurare incorecta.

Comisionul de distributie nu este un venit nemeritat al intermediarilor de asigurari, care s-ar cuveni sa se reflecte intr-un discount acordat clientilor care achizitioneaza singuri, online, ci reprezinta o remuneratie care acopera in primul rand urmatoarele costuri ale intermediarilor:

costurile de autorizare si de functionare, date de legislatia in vigoare, catre ASF si catre furnizori de servicii de audit IT si contabilitate specializata;

costuri de pregatire profesionala catre furnizori specializati, si taxe de certificare si examinare catre ISF;

costuri de emitere catre furnizorii de soft specilizat de brokeraj;

costuri cu incasare si procesarea platilor: comisioane bancare, taxe POS sau procesator de plata online;

costuri de administrare polita: notificare expirare asigurare, calculatii comparative de reinoire, costuri de comunicatii;

costuri cu asigurarea obligatorie de raspunderea profesionala a intermediarului;

costuri pentru conformitare la cerintele legale privind protectiei datelor cu caracter personal si a celor cerute de legea distributie de asigurari.

Costuri generate de consultanta, atunci cand este oferita clientilor, la cererea acestora;

Ce ramane dupa acoperirea tuturor costurilor enumerate mai sus reprezinta un venit brut pentru activitatea depusa de distribuitor, pentru asumarea raspunderii privind corectitudinea datelor si pentru emiterea cu acuratete a politei RCA.

De altfel, remuneratia intermediarilor este transparent prezenta clientor pe oferta de asigurare, atat in procent cat si in suma absoluta, inca din anul 2017, iar daca asiguratul accepta sa plateasca remuneratia unui intermediar, inseamna ca intelege cele de mai sus si ca exista asteptari de asistenta ulterioara ale aceluiasi intermediar, in caz de dauna, arată Patronatul Brokerilor de Asigurare (PRBAR).