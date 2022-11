Marcel Ciolacu despre procentul de majorare a pensiilor. Mai întâi să rezolvăm piața energiei și pensiile speciale

Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, marți, că disputa privind procentul cu care ar urma să fie majorate pensiile nu poate fi tranșată atât timp cât nu se rezolvă alte 2 probleme stringente: situația prețurilor energiei și cea a pensiilor speciale.

Îmi doresc să crească cu 100%, ca toată lumea, dar asta nu ajută la nimic, am ajunge la o inflație și mai mare. Domnul premier Nicolae Ciucă ar dori o majorare de 15%, asta ar însemna un efort bugetar uriaș. Pe mine mă interesează felul în care o vom face. După ce încheiem cu energia si pensiile speciale și daca ne iese anvelopa de 16,5 miliarde de lei, din care, trebuie să fim corecți, dacă mărim cu același procent de 15%, aici avem viziuni diferite privind aceasta anvelopa care va reieși după ce finalizăm cele 2 legi. Problemele esențiale sunt OUG pe energie și situația pensiilor speciale. Sper că astfel am lămurit acest talcioc legat de pensiile speciale. Eu până acum de la mInisterul Enertgiei nu am primit nicio hîârtie și nicio viziune despre cum va arăta piața energiei în perioada următoare