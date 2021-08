Ludovic Orban îl critică pe Florin Cîțu pentru întârzierea Planului de Redresare și Reziliență

Liderul PNL Ludovic Orban reproșează guvernului condus de Florin Cîțu că nu a reușit să aibă Planul Național de Redresare și Reziliență aprobat până la această dată. Mai mult, Orban a afirmat că, în ciuda declarațiilor publice, absorbţia fondurilor europene a scăzut, în acest an, faţă de perioada în care el era prim-ministru.

Liderul PNL a amintit și faptul că întâziarea poate fi pusă și pe seama modificărilor aduse de noua echipă a lui Florin Cîțu planului care deja fusese elaborat în perioada guvernării Orban.

„Nu suntem printre primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul şi aici readuc aminte că noi am elaborat un PNRR pe care deja îl şi transmisesem spre negocieri informale la nivelul Comisiei Europene, care a fost schimbat fundamental, şi iată că nu suntem în primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul (….) PE absorbtia fondurilor europene, noi am avut absortie de 4,4 miliarde, iar dacă te uiți la absorbtia pe anul acesta lucrurile nu mai stau asa cum stateau in perioada guvernului pe care l am condus”, a afirmat Orban.