Loterie cu angajatii de la Loteria Romana. Acuzatii grave la plecarea in somaj tehnic

Loteria Romana trece printr-un scandal imens dupa ce Sindicatul Liber „LOTO”, din cadrul Loteriei Romane, acuza conducerea companiei ca a selectat pe criterii clientelare membrii grupului de continuitate, care au scapat de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta.

Loteria Romana a anuntat ca isi suspenda, incepand cu data de 18 martie, activitatea. Agentiile loto vor fi inchise pana la o data care urmeaza sa fie comunicata. Angajatii companiei au fost trimisi in somaj tehnic, cu exceptia unui grup de continuitate care are rolul de a asigura activitatea esentiala pe perioada starii de urgenta. Sindicatul Liber „LOTO” acuza conducerea ca a selectat pentru grupul de continuitate inclusiv persoane angajate recent, in loc sa fie alese persoane cu experienta in cadrul companiei. Sindicatul ofera ca exemplu cazul unui angajat temporar, incadrat pe data de 3 martie 2020 in functia de economist principal I (pozitia 5 din documentul de mai jos). Sindicalistii din Loteria Romana solicita ca, pe perioada somajului tehnic, angajatii care au un salariu mai mic decat salariul mediu brut pe economie sa beneficieze de o indemnizatie egala cu 100% din salariu. 75% sa fie asigurat de stat, iar 25% de companie din buget propriu. De asemenea, se solicita suspendarea, pe perioada starii de urgenta, a indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratiei si ai Adunarii Generale a Actionarilor, precum si alte cheltuieli de deplasare si protocol. Sindicatul mai cere ca in aceasta perioada sa nu se faca promovari in functie, angajari si mojorari salariale. Sindicalistii se ofera sa ajute compania fara costuri suplimentare, in conditiile in care angajati aflati in perioada de proba au fost selectati sa faca parte din grupul de continuitate.