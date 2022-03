Legile Puterii| Adrian Câciu: „Nota de plată a pandemiei se decontează acum”. Ce DOMENII vor duce la o creștere economică

Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a vorbit, miercuri seara, în cadrul emisiunii Legiile Puterii, de la Realitatea

„Nu am îmbrăcat haina de politician, am preferat să stau să lucrez”, a afirmat, în debutul emisiunii, ministrul Finanțelor, explicând, astfel, absența sa de pe micile ecrane.

Adrian Câciu a continuat: „Cel mai important pentru România este să aibă stabilitate. Când am preluat mandatul nu eram într-o situație prea fericită. E important să ai stabilitate economică, finaciară. Poate am stat prea mult fără să explic niște lucruri, așteptând ca și ceilalți să facă ce am făcut noi anii trecuți, respectiv să le explice oamenilor ce se întâmplă.

Suntem la un moment în care notă de plata a pendemiei începe să fie decontată. (…) Suntem într-o zona în care există un decont din trecut care trebuie plătit de către stat. Ar fi fost mult mai ușor pentru orice guvern dacă acest conflict (din Ucraina – n.r.) nu ar fi existat. Nu doar pentru România, pentru întrega Europă. Dincolo de cheltuielile pe care trebuie să le faci pentru susținerea valului de refugiați, sunt efecte în lanț care te pun în situația să îți adaptezi întrega politică economică la noile realități. Dincolo de energie – și acum se recunoaște cât de dependentă era Europa de anumite surse de energie și că în timpul în care putea să-și creeze o zonă de confort, nu a făcut-o – sunt și zona de aprovizionare pe combustibil și pe alimente. Jucătorii din acest conflict erau furnizori importanți de cereale. O lipsă a stocului respectiv într-o piață, fie europeană, fie modială, se duce în prețuri”.

Sursa: Realitatea Financiara