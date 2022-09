Inventatorul care susține că poate revoluționa încălzirea cu centrale termice solicită respingerea ordonanței privind regimul deșeurilor

Inventatorul Iuliean Horneț solicită membrilor CES, Consiliul Economic și Social, într-o scrisoare deschisă, să respingă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor și să introducă biomasa în categoria combustibililor. Horneț a dezvoltat o tehnologie de utilizare a biomasei în centrale termice prin care cheltuielile de încălzire ar scădea semnificativ, iar în prezent un astfel de proiect pilot este în derulare în Buzău.

„Guvernul Romaniei va readuce, (din nou) in fata dumneavostra, a CES, OUG 92/2021 desi aceasta se afla in Parlamentul Romaniei la comisia de Mediu si este insotita de amendamente depuse de PIAROM.

1.Plecand de la definitia BIOMASEI din Dir. EU 2018/2001 – BIOMASA înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, inclusiv deșeurile industriale și municipale de origine biologică

Sa se respecte aceasta definitie si sa se introduca in toate legile actuale si viitoare biomasa ca si combustibil regenerabil si energie verde.

2. Vorbim de modificarea OUG 92/2021 si OUG 112/2022 unde in ambele se doreste de Ministerul Mediului (MMSC), Ministerul Energiei si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) excluderea BIOMASEI din programele de investitii pe de o parte si pe de alta parte excluderea folosirii BIOMASEI pentru valorificare energetica desi Romania are astazi cele mai performante si mature tehnologii de conversie, de tartare termica (piroliza) si de gazeificare.

3. tehnologiile romanesti pe BIOMASA nu solicita taierea niciunui pom (copac) din fondul forestier al ROMANIEI si sunt unice.

4. utilizarea BIOMASEI ca materie prima prin tehnologiile inovatoare, mature, viabile si brevetate, detinute de Romania ar putea aduce ROMANIEI urmatoarele:

a) Energie electrica echivalenta a 4 grupuri energetice nucleare similar CERNAVODA si independenta energetica termica.

– Utilizarea BIOMASEI prin noile tehnologii de conversie, piroliza, gazificare, produc energie prin cogenerare (termic si electric), trigenerare (termic, electric si frig) prin coincinerare (tocatura, peleti, biodiesel, singaz)

– 1 to BIOMASA se transforma in 1 MWh energie electrica plus 2-

3 MWh energie termica

– Procesarea BIOMASEI se face in mod continuu 8.000 h/an

b) Sute de mii de locuri de munca

c) Decarbonizare in conformitate cu legislatia UE

d) Incasare de bani din certificate de carbon pentru economia Romaniei in cuantum de zeci de miliarde euro ex. Producerea energiei electrice, termice si a hidrogenului verde din cele peste 80 milioane de tone de BIOMASA anual ale Romaniei la 80 euro/ certificate ar aduce beneficii de peste 25 miliarde euro Romaniei

e) Disparitia problemei gunoaielor – deseuri municipale, in ROMANIA si a gropilor de gunoi

5. Energiile eoliene si fotovoltaice se folosesc in medie 5,5h/zi, sunt meteodependente, si necesita in afara de tehnologii de producere si acumulatoare pentru a putea fi folosita cand nu este lumina si vant ceea ce dubleaza cel putin costurile investitionale

6. Utilizarea BIOMASEI elimina toate procedurile si condamnarile pe infringementuri deschise de UE impotriva Romaniei pe teme de schimbari climatice, gestionarea deseurilor si calitatea aerului

7. Utilizarea BIOMASEI este solutia cea mai viabila pentru securitatea energetica a Romaniei

8. Toata legislatia europeana solicita si sprijina utilizarea BIOMASEI. ROMANIA se opune nejustificat ducand la saracirea energetica si la dependenta de tehnologii vechi si nerentabile, depasite moral din punct de vedere tehnologic

NU EXISTA NICI O RESTRICTIE SAU ACT NORMATIV UE care sa interzica utilizarea BIOMASEI in scopul valorificarii energetice.

SOLICITAM sa se respecte Legea energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr 248/2022 care defineste ceea ce se numeste energie regenerabila si unde BIOMASA este considerata resursa energetica regenerabila si prin gazificare si piroliza tehnologii nepoluante, verzi

9. UDMR, prin ordin de ministru, a interzis igienizarea padurilor Romaniei – 3-4 to/ha/an fond silvic adica la 8 milioane ha fond silvic al Romaniei inseamna cel putin 24 milioane to/an deseuri forestiere care polueaza ROMANIA acest fapt induce suspiciunea rezonabila de sabotaj al economiei nationale si saracire energetica premeditata

Pana cand mai trebuie sa suportam asemenea abordari si politici anti romanesti?”