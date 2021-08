Industria de morărit şi panificaţie cere ajutor de urgență pe fondul creşterii nemaiîntâlnite a preţului energiei electrice

Industria de morărit şi panificaţie solicită o schemă de ajutor din partea statului pe fondul „creşterii nemaiîntâlnite a preţului energiei electrice”, ceea ce face ca scumpirea pâinii să imposibil de evitat în următoarele luni. Potrivit producătorilor, prețul grâului a atins um maxim istoric pentru luna august.

„Preţul grâului este acum 1.100 de lei/tonă adus la moară. Este cel mai mare preţ înregistrat în luna august din istorie. Am mai avut în anii 2003-2004 o asemenea problemă, dar a fost mai târziu, în lunile septembrie-octombrie, dar noi din 10 august suntem pe 1.100 de lei tona de grâu, ceea ce este foarte mult. Noi am avut un preţ mare la grâu şi până în noua recolta şi atunci nu am modificat preţul pâinii, pentru că am zis că vine grâu din noua recoltă care e mai ieftin şi ne echilibrăm, dar din păcate ne-am dezechilibrat total”,a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN, Aurel Popescu.

În aceste condiții, Popescu afirmă că scumpirea pâinii e inevitabilă, materia primă reprezentând până la 50% din costuri.

„Dacă nu ţinem pasul cu costurile la preţurile de vânzare, scrie faliment pe noi. Şi aşa foarte mulţi se plâng că au probleme mari cu supermarketurile şi, neputând modifica preţurile, ei vând în pierdere acum. (….) Pe de altă parte, sindicatele fac presiuni că totul se scumpeşte – energia, întreţinerea, căldura la iarnă – şi vor salarii mai mari pentru angajaţi. Ceea ce pot să vă spun este că preţul pâinii va creşte semnificativ până în iarnă.”, a explicat preşedintele ROMPAN.

În opinia acestuia, singura soluţie viabilă este intervenţia statului, prin introducerea unei scheme de ajutor pentru morărit şi panificaţie, similară cu ceea ce s-a dat pentru HoReCa.

România a înregistrat anul acesta o recoltă-record la grâu, respectiv 11,4 milioane de tone, potrivit ministrului Agriculturii, însă criza la nivel mondial a făcut ca marii producătorii să exporte.