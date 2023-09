Grindeanu, despre restricțiile pentru cerealele ucrainene: Vom acorda subvenții fermierilor români, indiferent de ce decide UE

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Constanţa, că Guvernul a aprobat subvenţii pentru fermierii români, astfel încât aceştia să poată face faţă indiferent de ce decizie va lua Uniunea Europeană privind solicitarea ţării noastre de prelungire a interdicţiei importului de cereale din Ucraina.

„La ultima şedinţă de Guvern, noi am aprobat subvenţii pentru fermierii români, astfel încât să facem faţă la ceea ce va însemna o decizie a Comisiei Europene, indiferent care este acea decizie. Noi am făcut acest lucru în şedinţa de Guvern, un lucru care era de datoria noastră să-l aprobăm, astfel încât să putem să mergem mai departe. Aşteptăm să vedem acea decizie, până când se va lua, doar speculăm. Aşteptăm decizia Comisiei Europene, suntem pregătiţi să continuăm să ajutăm Ucraina, suntem pregătiţi să continuăm să mărim capacitatea de tranzitare aşa cum am mai spus, suntem pregătiţi, nu în ultimul rând, să ajutăm fermierii români în această perioadă”, a spus Grindeanu într-o conferinţă de presă.

Întrebată despre ce se va întâmpla în perioada următoare, după solicitarea ţării noastre de a se prelungi interdicţia importului de cereale ucrainene, directorul pentru Transportul pe Apă de la Directoratul General pentru Mobilitate şi Transport din cadrul Comisiei Europene, Magda Kopczynska, a spus că nu poate să comenteze despre o decizie pe care Uniunea Europeană nu a luat-o încă, dar că poate confirma că tranzitul prin România al cerealelor din Ucraina va continua.

Înalţi reprezentanţi ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Ucrainei, Republicii Moldova şi României au discutat, vineri, în Portul Constanţa, despre transportul cerealelor din Ucraina, eveniment care a fost organizat de Ambasada SUA la Bucureşti.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, o serie de măsuri de sprijin pentru fermierii din sectorul vegetal, care au probleme în a-şi valorifica producţia din 2022.

„Acordăm un sprijin de urgenţă fermierilor din sectorul vegetal, cu mari probleme în a-şi valorifica producţia din 2022, din cauza războiului din Ucraina şi a importurilor de cereale. Sprijinul este de 2 lei/litru pentru 50% din motorina folosită în lucrările agricole. Bugetul total este 60 de milioane de euro, asigurat şi din fonduri europene, şi din bugetul naţional. Din informaţiile mele, 30 de milioane de la Uniunea Europeană şi 30 de milioane de la bugetul naţional. Cam aceasta va fi şi ponderea, în viitor, pentru acoperirea acestor urgenţe ale fermierilor”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

