Florin Cîțu: Economia României este printre cele mai bine administrate din UE

În fața datelor oficiale (vezi consumul astăzi în graficul de mai jos) nu mai are ce face și recunoaște că am reușit să evităm un dezastru economic în cea mai grea perioadă pentru economia globala. Foarte puține tari din lume pot spune acest lucru.

P.S. Asa cum am estimat, consumul – revenire in V (chiar daca o armata de „experti” m-a tot contrazis). Aici nu este vorba despre estimarile mele care acum sunt confirmate de realiate. Nu. Este vorba despre romani. Economia is revine asa cum am estimat in scenariul de baza si atunci TOTI romanii beneficiaza.” a scris Ministrul Cîțu pe pagina sa de Facebook.