Europarlamentar roman cere un fond de solidaritate de 50 miliarde de euro

Europralemantarul PPE Siegfried Muresan a solicitat luni crearea unui Fond European de Solidaritate impotriva Coronavirus in valoare de 50 de miliarde de euro.

Fondul va avea ca obiectiv imbunatatirea sistemului medical din Europa pentru a face fata mai bine unor crize in sanatate de tipul pandemiei de COVID-19.„Fondul propus de mine va avea doi piloni: primul pilon va fi un fond de solidaritate in valoare de 20 de miliarde de euro. Acesta va fi inclus in Bugetul multianual al Uniunii Europene 2021 – 2027. Sunt fonduri europene nerambursabile, iar obiectivul va fi de a compensa o parte din cheltuielile facute de tarile europene pentru combaterea pandemiei de COVID-19, mai ales cheltuielile cu sistemele medicale si de urgenta. Concret, o parte din cheltuielile pe care le face fiecare tara in aceste zile de criza vor putea fi decontate din acest fond. Banii ar urma sa fie accesibili in urmatorii doi ani”, a precizat europarlamentarul Siegfried Muresan, intr-un comunicat de presa.

„Al doilea pilon va fi o schema de imprumut in valoare de 30 de miliarde de euro. Este un instrument care va functiona in felul urmator: Comisia Europeana va imprumuta acesti bani de pe pietele internationale, apoi va imprumuta mai departe tarile membre ale UE pentru a face investitii in sistemul medical si de sanatate, dar si in mecanisme eficiente de gestionare a unor crize similare. Va ajuta, totodata, la dotarea spitalelor, astfel incat calitatea serviciilor medicale sa creasca, iar oamenilor sa nu le mai fie teama sa se trateze intr-o tara sau alta. Imprumuturile vor fi acordate in conditii avantajoase si vor fi garantate de Bugetul Uniunii Europene”, a declarat deputatul european Siegfried Muresan.