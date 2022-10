Europarlamentar german, derapaj grav la adresa României: Acolo este Vestul Sălbatic, nici în UE nu trebuia primită

Derapaj grav al unui europarlamentar german, la dezbaterea de miercuri din plenului legislativului european, privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Reprezentantul unui partid de extremă dreaptă a comparat cele 2 țări cu „Vestul Sălbatic” și a afirmat că nici în Uniunea Europeană n-ar fi trebuit să fie primite.

Eurodeputații care au luat cuvântul au fost în marea majoritate de acord că România și Bulgaria trebuie să adere la Schengen, după 11 ani de așteptare, exprimând aceeași opinie ca și Comisia Europeană, potrivit euractiv.ro.

N-au lipsit nici punctele de vedere negative, iar extremismul a fost ”reprezentat cu succes” de eurodeputatul german Guido Reil, membru al Alternativei pentru Germania (AfD), care a comparat România cu ”Vestul Sălbatic” și a susținut că Bucureștiul și Sofia nu numai că n-au ce căuta în Schengen, dar nici în Uniunea Europeană n-ar fi trebuit primite.

„În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România şi de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen”, a clamat Reil.

Preşedinta de şedinţă l-a avertizat pe eurodeputatul german că are un discurs jignitor și că va cere sancționarea sa.

Un alt eurodeputatul german, Gunnar Beck (grupul ID), a exprimat un punct de vedere asemănător, fără a fi însă jignitor, afirmând că ar fi mai necesară o reformă a spaţiului Schengen, nu de extinderea sa prin „admiterea a trei state corupte” (Bulgaria, Croaţia şi România – N.R.), el invocând ca argument indicele Transparency International.

Mai mult, acesta a estimat că aderarea României şi a Bulgariei la Schengen va duce la o migraţie în masă.

Votul asupra rezoluției privind aderarea celor 2 state la spațiul Schengen va fi dat la următoarea sesiune plenară a Parlamentului European, care va avea loc tot în octombrie.